先縱火再砍人！ 北市警公布張文犯案時間序

張文昨傍晚於台北車站、捷運中山站丟擲煙霧彈、持刀隨機砍人。（記者方賓照攝）

偵辦北車、北捷隨機殺人案的台北市警專案小組，今日公布警方調查歹徒張文的各項犯案時序表。

15:40-15:54

騎乘重機至中山區林森北路159巷、林森北路119巷及長安東路75號前涉嫌3起縱火案，造成自小客車2台、重機3部毀損，隨後改騎乘Ubike返回中正區公園路租屋處變更衣物。

16:53

張文在公園路租屋住縱火。

16:59

張文自租屋處步行前往捷運台北車站M8出口進入。

17:23

M8-M7出口沿線丟擲煙霧彈，並持刀砍殺余姓被害人致死，3人受傷。

17:55

張文步行前往位在北市大同區南京西路上的千慧旅館。

18:31

張文離開旅館，準備再次犯案

18:37

張文步行前往誠品南西店前持刀攻擊蕭姓騎士致死，1民眾受傷，隨後進入店內，持續持刀揮砍逛街民眾致1人死亡、5人受傷，共計2死6傷。中山交通分隊林姓員警擔服交通疏導勤務，見滋擾後與保全進行追緝至6樓頂樓。

18:40

張文登上6樓頂樓脫下戰術背心等裝備。

18:50

張文畏罪跳樓自殺，送醫急救19時42分死亡。

