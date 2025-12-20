為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    社會

    先縱火再砍人！ 北市警公布張文犯案時間序

    2025/12/20 10:48 記者劉慶侯／台北報導
    張文昨傍晚於台北車站、捷運中山站丟擲煙霧彈、持刀隨機砍人。（記者方賓照攝）

    偵辦北車、北捷隨機殺人案的台北市警專案小組，今日公布警方調查歹徒張文的各項犯案時序表。

    15:40-15:54

    騎乘重機至中山區林森北路159巷、林森北路119巷及長安東路75號前涉嫌3起縱火案，造成自小客車2台、重機3部毀損，隨後改騎乘Ubike返回中正區公園路租屋處變更衣物。

    16:53

    張文在公園路租屋住縱火。

    16:59

    張文自租屋處步行前往捷運台北車站M8出口進入。

    17:23

    M8-M7出口沿線丟擲煙霧彈，並持刀砍殺余姓被害人致死，3人受傷。

    17:55

    張文步行前往位在北市大同區南京西路上的千慧旅館。

    18:31

    張文離開旅館，準備再次犯案

    18:37

    張文步行前往誠品南西店前持刀攻擊蕭姓騎士致死，1民眾受傷，隨後進入店內，持續持刀揮砍逛街民眾致1人死亡、5人受傷，共計2死6傷。中山交通分隊林姓員警擔服交通疏導勤務，見滋擾後與保全進行追緝至6樓頂樓。

    18:40

    張文登上6樓頂樓脫下戰術背心等裝備。

    18:50

    張文畏罪跳樓自殺，送醫急救19時42分死亡。

    圖
    圖
