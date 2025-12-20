網友PO文恐嚇高雄車站 陳其邁：鎖定5個帳號全力追查

高雄市長陳其邁今上午視察各車站維安勤務。（市府提供）

台北捷運隨機攻擊案釀多人死傷，卻有網友PO文自稱是嫌犯兄弟，還點名下一個是高雄車站，高雄市長陳其邁今指出，有5個帳號全力追查中。

陳其邁今上午由警察局長林炎田陪同視察車站治安維護，他提到，高市警局在第一時間即提升維安勤務，包括見警率，尤其在重要場站及人潮擁擠的地方，除增加警力達234人，在高雄車站也增加派遣34名優勢警力，全面提升戒備。同時也加強跟各交通運輸樞紐場站的聯防，包括台鐵、高鐵與捷運公司跟駐地分局，及捷運警察、鐵路警察等警力聯繫，並部署快速打擊部隊，第一時間提供優勢的警力支援。

陳其邁說，在台北車站、捷運的無差別攻擊事件後，如何確保公共安全讓民眾安心，是市府最重要的責任，將針對近期可能的風險因素逐一排除，也會請包括捷運公司、台鐵、高鐵，就整個場站包括監視器及相關的監管密度，必須同步來加強。

針對昨晚網路上有人PO文自稱北市恐攻嫌犯的兄弟，還嗆聲鎖定高雄車站，陳其邁指出已掌握IP，也跟警政署和相關國安單位密集聯繫。

陳其邁說明，有一些是境外的帳戶，全都掌握中，初步過濾有6個，但其中1個排除，現在有5個帳號全力的追查，警方一定會把相關的、可能危害治安的份子強力追查，逮捕到案。

至於在小港傳出被人丟訊號彈？陳其邁指出那是訊號彈，跟相關案件無關，但已依社會秩序維護法移送法辦。

他提到，從這個禮拜開始到25號，高雄有非常多大型活動，會全面提升維安強度，包括警力的部署跟巡察的密度。

陳其邁今上午前往高雄車站視察維安勤務。（市府提供）

