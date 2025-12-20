因應北捷連續攻擊事件 高雄「聖誕生活節」加強維安

捷運中央公園站正舉辦耶誕節活動，警方加強站內及巡邏。（民眾提供）

27歲男子張文昨（19）日在台北車站、捷運中山站等多處縱火、隨機殺人釀成4死11傷，高雄市中央公園、玉竹商圈現正舉辦「2025聖誕生活節」，人潮眾多，為避免發生類似事件，轄區新興分局警方自昨晚起特別針對活動會場及周邊捷運站體強化維安部署。

新興分局督察組指出，鑑於19日台北捷運事件，為防範不法，高度重視大眾運輸場站安全，除針對中央公園站、美麗島站等重點轉乘與活動人潮較多出入口增派警力外，更落實執行「高密度巡邏」與「場站聯防」機制。

另勤務人員與站務人員強化連繫，針對可疑人士主動辨識並即時排除，嚴防模仿效應，確保市民在搭乘捷運往返活動會場時，享有絕對的安全保障。

新興分局除原先交通管制人員外，增派在中央公園一號與二號等人潮較多出入口已規劃警力巡守，建構立體防護網，並機動式進入到站體巡視，深入人潮密集處執勤，確保所有參加活動民眾都能平安遊玩。

新興分局表示，警察的職責是讓民眾能安心參與每一場慶典，全力投入維安杜絕任何不法分子，並呼籲民眾在歡慶耶誕、拍照打卡之餘，應保持基本警覺。如在捷運站體或會場發現異常狀況，請立即向鄰近警力或站務人員反映。警方將以「零容忍」的態度面對任何挑戰治安的行為，讓全體市民在燈火輝煌的耶誕夜中，感受到最溫暖、最堅實的安全保障。

高雄市中央公園正舉辦聖誕生活節活動，入夜後人潮眾多，警方將加強安全維護。（高市府提供）

警方加強捷運站的巡邏和場站聯防。（民眾提供）

