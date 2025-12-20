為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    客人租越野車遭加收「超程費」拒付 店長偷改合約倒賠3萬元

    2025/12/20 10:15 記者黃佳琳／高雄報導
    高雄黃姓男子還越野車被店家索討800元「超程費」，他機警揪出店長偷改合約獲賠3萬元。（翻攝當事店家臉書粉專）

    高雄黃姓男子還越野車被店家索討800元「超程費」，他機警揪出店長偷改合約獲賠3萬元。（翻攝當事店家臉書粉專）

    黃姓男子花了1千元向租車行租了一輛越野機車，隔天還車時，張姓女店長發現黃男騎乘里程數超過300公里，向他索討800元「超程費」，黃男拒付，張女竟在租賃合約上偷偷寫上「限200公里」，被黃男識破後才作罷，黃男不滿被張女訛詐，報警提告討公道，張女雖賠了3萬元達成和解，仍被法官依偽造文書罪判刑3月，得易科罰金。

    判決指出，去年4月5日晚上9點，黃姓男子到苓雅區某租車行借了一輛越野機車，雙方議定租金1千元，但沒有限制里程數，隔天，黃男用完車後，回到租車行還車時，張姓女店長查驗機車時發現， 黃男騎乘里程數超過300公里，認為黃男騎乘距離過長而要求他另外支付800元費用。

    黃男不同意付錢，認為租賃契約上並沒有載明限制里程數，但張女堅稱借車時有「口頭告知」不能騎太遠，不然要加錢，雙方僵持不下時，黃男打電話與租車行老闆溝通，張女則拿出合約，偷偷用筆在合約寫上「限200公里」。

    但張女不知道，黃男早己把原始版合約用手機拍下存證，當張女拿私下修改的合約出來時，當場被黃男打臉；張女見自己理虧只能作罷，但黃男愈想愈生氣，離開租車行後直接去報警。

    高雄地方法院審理時，張女坦承在合約上加字，但辯稱只是為了註記此事方便事後跟老闆討論，並沒有瞞著他偷偷改契約，也不是用來討錢；但法官根據相關事證，認定張女變造私文書，並行使以著手施用詐術，打算詐取800元費用，幸黃男機警取證才未能得逞，考量雙方已用3萬元達成和解，因此依行使變造私文書罪判刑3月，得易科罰金，可上訴。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播