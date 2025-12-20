客人租越野車遭加收「超程費」拒付 店長偷改合約倒賠3萬元

高雄黃姓男子還越野車被店家索討800元「超程費」，他機警揪出店長偷改合約獲賠3萬元。（翻攝當事店家臉書粉專）

黃姓男子花了1千元向租車行租了一輛越野機車，隔天還車時，張姓女店長發現黃男騎乘里程數超過300公里，向他索討800元「超程費」，黃男拒付，張女竟在租賃合約上偷偷寫上「限200公里」，被黃男識破後才作罷，黃男不滿被張女訛詐，報警提告討公道，張女雖賠了3萬元達成和解，仍被法官依偽造文書罪判刑3月，得易科罰金。

判決指出，去年4月5日晚上9點，黃姓男子到苓雅區某租車行借了一輛越野機車，雙方議定租金1千元，但沒有限制里程數，隔天，黃男用完車後，回到租車行還車時，張姓女店長查驗機車時發現， 黃男騎乘里程數超過300公里，認為黃男騎乘距離過長而要求他另外支付800元費用。

黃男不同意付錢，認為租賃契約上並沒有載明限制里程數，但張女堅稱借車時有「口頭告知」不能騎太遠，不然要加錢，雙方僵持不下時，黃男打電話與租車行老闆溝通，張女則拿出合約，偷偷用筆在合約寫上「限200公里」。

但張女不知道，黃男早己把原始版合約用手機拍下存證，當張女拿私下修改的合約出來時，當場被黃男打臉；張女見自己理虧只能作罷，但黃男愈想愈生氣，離開租車行後直接去報警。

高雄地方法院審理時，張女坦承在合約上加字，但辯稱只是為了註記此事方便事後跟老闆討論，並沒有瞞著他偷偷改契約，也不是用來討錢；但法官根據相關事證，認定張女變造私文書，並行使以著手施用詐術，打算詐取800元費用，幸黃男機警取證才未能得逞，考量雙方已用3萬元達成和解，因此依行使變造私文書罪判刑3月，得易科罰金，可上訴。

