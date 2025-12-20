北捷連續攻擊事件 童子瑋籲基隆今晚演唱會加強維安

基隆市今晚將舉辦年終演唱會，童子瑋要求做好安全管制措施。（記者盧賢秀攝）

昨晚台北車站及捷運中山站發生連續攻擊事件，造成多人傷亡，基隆市今天晚上在國門廣場舉辦「潮聲回港」年終演唱會，議長童子瑋除聯繫警察局加強廟口夜市、車站、轉運點等人潮密集區域加強巡邏維安，也要加強今晚演唱會的現場維安與人潮管制。

市府文化觀光局表示，目前正和警察局討論安全維護的事宜，目前沒有停辦的指示。

童子瑋上午在臉書貼文，台北昨晚發生的重大社會事件引發全民對公共場所安全的憂慮，在這樣的情緒下，市政府在今晚舉辦的「潮聲回港」年終演唱會，勢必會受到不少關注。由於活動預期會有大量市民與遊客聚集，任何公共安全風險，都必須提前因應、嚴肅看待。

他也要求市府以及警政單位，針對今晚演唱會的現場維安與人潮管制，務必做好更周全的準備，包括入口管制、現場巡查、緊急狀況通報機制，以及清楚的疏散動線與指引。

也有不少市民關心，在這樣的情況下，活動是否應該停辦，他認為，相關決策必須回到專業的風險評估與實際安全條件來判斷，如果評估可能出現無法控管的風險，他也支持市府果斷調整活動安排，安全永遠放在最優先。

有民眾說，危機應變是考驗團隊能力的關鍵；昨天真的好恐怖，可以建議市政府取消活動嗎？真的沒有那個心情聽演唱會。

