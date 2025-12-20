為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 社會

    曾犯詐欺案判刑 男又當車手被逮判1年8月、併科罰金6萬元

    2025/12/20 10:29 記者蔡政珉／苗栗報導
    曾犯詐欺案被判刑，男子又當車手被逮判1年8個月、併科罰金6萬元。（資料照）

    曾犯詐欺案被判刑，男子又當車手被逮判1年8個月、併科罰金6萬元。（資料照）

    黃姓男子曾因詐欺及偽造文書等案遭法院判刑，且2024年5月甫因違反廢棄物清理法出獄，但林男未記取教訓，加入詐騙集團當車手，該詐團以假投資手法騙取一名林姓男子上當，黃男則擔任車手面交50萬元。林男之後發現受騙報警，警方循線逮捕黃男。苗栗地院法官近期審理後，依犯三人以上共同詐欺取財罪，判處黃男有期徒刑1年8個月，併科罰金6萬元，罰金如易服勞役，以1000元折算1日。

    林男出獄後於2024年10月間加入詐騙集團，該詐騙集團透過Facebook發布投資股票訊息，誘騙受害者後再依步驟要求受害者加入LINE群組「揚帆啟航」並下載「萬圳光」APP，並有所謂的老師佯稱可投資股票獲利等。

    林男受詐騙集團詐術上當後，在苗栗縣苑裡鎮一處超商與假冒「專員」的黃男面交50萬元後，黃男之後將50萬贓款丟置於附近停車場由其他詐騙集團成員取走。

    全案曝光後黃男被警方循線逮捕，黃男稱家中尚有同居人需其扶養；法官審酌黃男素行，最後依犯三人以上共同詐欺取財罪判處黃男有期徒刑且併科罰金。

