為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    回家一片漆黑！「父母失聯」！國中妹急求助 警衝百米結局超展開

    2025/12/20 09:25 記者許國楨／台中報導
    國中女生報案求助。（民眾提供）

    國中女生報案求助。（民眾提供）

    「父母不在家都失聯了」，台中市北屯區近日深夜發生一起令人揪心的110報案，一名國中少女情急下向警方求助，報案內容充滿想像空間，加上地點就在派出所附近，員警不敢大意，甚至來不及騎車，直接拔腿狂奔趕往現場，直到進一步釐清狀況後，才發現這起「失聯案」背後真相，讓人哭笑不得。

    事情發生在18日晚間9時許，台中市第五分局北屯派出所警員柯俊銘接獲110通報，報案人是一名年僅13歲的國中女生，表示父母失聯、找不到人，請求警方協助，由於少女報案位置就在北屯路上，距離派出所相當近，警方研判恐有緊急狀況，立即徒步衝往報案地點。

    警方到場後發現少女神情緊張，經耐心詢問得知，她當天學校考完試後未直接返家，而是和同學前往一中商圈逛街，晚間9時左右返家時，卻發現屋內一片漆黑、按電鈴也無人應門，偏偏她沒帶鑰匙，手機又未裝SIM卡，無法撥打電話聯絡父母，獨自站在門外越想越害怕，情急下才報警。

    警方研判應非重大事故，先行安撫少女情緒，並將她帶回派出所休息，同時聯繫家屬，不久後，少女父親趕到派出所說明，原來當晚夫妻倆在家等女兒返家，卻因小女兒尿布用完，臨時外出購買用品，恰巧與返家的大女兒錯過，才會造成這場「父母失聯」的烏龍。

    警方將小女生先帶回派出所，再聯繫父母帶回家。（民眾提供）

    警方將小女生先帶回派出所，再聯繫父母帶回家。（民眾提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播