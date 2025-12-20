為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    避免台北恐攻引模仿效應 高市議員呼籲升級大型活動安全防治

    2025/12/20 09:00 記者王榮祥／高雄報導
    台北昨發生恐攻事件，警方立刻加強高雄車站警力因應。（警方提供）

    台北昨發生恐攻事件，警方立刻加強高雄車站警力因應。（警方提供）

    台北昨晚恐攻造成多位民眾傷亡，高市議員李雅靜今向受害者及家屬表達最深哀悼，同時也提醒高市府，為避免「模仿效應」，應升級大型活動安全防治機制。

    李雅靜指出，隨機暴力事件在網路快速傳播下，對於情緒不穩或處於邊緣狀態的族群，可能產生刺激與仿效風險，這在治安實務上並非罕見案例，絕不能輕忽。

    她進一步表示，高雄近年頻繁舉辦大型演唱會、跨年、燈會與各類人潮密集活動，動輒數萬人同時聚集，如果在這段高度敏感的時間點，沒有同步升高警戒層級，一旦發生模仿式攻擊，後果不堪設想。

    李雅靜呼籲市府，應立即將「防範模仿效應」納入近期治安與大型活動安全規劃的核心重點，而非僅以單一事件視之，並具體落實以下作為。

    包括提高近期大型活動現場及周邊的見警率與巡邏密度，特別是捷運站、人潮出入口及散場動線；針對短期內舉辦的大型活動，啟動專案式安全應變機制，強化跨局處聯防與情資掌握；同時加強第一線人員對可疑行為的辨識與即時通報能力，避免錯失黃金應變時間。

    李雅靜強調，市府除現場管控外，應同步關注潛在心理風險族群，結合相關單位強化預警與通報網絡，從源頭降低風險。

    高市議員李雅靜呼籲市府，應升級大型活動安全防治機制。（李雅靜團隊提供）

    高市議員李雅靜呼籲市府，應升級大型活動安全防治機制。（李雅靜團隊提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播