    賴總統、卓揆今探視北捷攻擊案傷者 警政署中午12:00說明案情進度

    2025/12/20 08:07 記者鍾麗華／台北報導
    台北車站及捷運中山站周遭昨晚發生隨機傷人事件，賴清德總統與行政院長卓榮泰今天9點前往內湖三軍總醫院、三軍總醫院松山分院、台北馬偕紀念醫院，慰問傷者及家屬。（資料照）

    台北車站及捷運中山站周遭昨晚發生隨機傷人事件，賴清德總統與行政院長卓榮泰今天上午9點前往內湖三軍總醫院、三軍總醫院松山分院、台北馬偕紀念醫院，慰問傷者及家屬，並於11點聽取「1219北市隨機襲擊事件」專案進度報告，警政署暫定12點召開記者會，說明案情進度。

    卓榮泰昨晚先趕赴台北車站捷運M7、M8出口案發現場聽取案情報告，並於第一時間向國人說明警政機關掌握的資訊，後續前往台北市政府警察局中正第一分局進一步瞭解案情後，便前往台大醫院探視傷者及家屬。

    卓榮泰昨晚指示務必徹夜清查張姓嫌犯犯罪動機，儘速釐清案情，給受害者家屬及國人一個清楚交代，並要求全國各地鐵公路、捷運、航空站等重要交通運輸節點，維持高度戒備，絕不放鬆。

    對於犯嫌目前掌握的情形，卓榮泰表示，犯嫌有妨害兵役以及一些前科，為釐清事實，警方也正在嫌犯的住所、以及租屋處進行搜索，嘗試了解動機。因此事件，政府認為應該全面要加強整個國內鐵公路、捷運、航空站的安全戒備，除國防部外，也已通報國安系統。

