北捷恐怖攻擊 黃智賢質疑：目的要造成台灣動盪與恐慌？

通緝犯張文昨傍晚在捷運中山站出口丟擲煙霧彈，在馬路上拔出刀子揮砍人群，最後在警方包圍下衝上5樓後墜樓身亡。（圖取自網路）

27歲通緝犯張文19日下午起連續縱火，又到台北車站、台北捷運中山站丟擲煙霧彈、持刀殺人，引發社會震驚。名嘴黃智賢對此發文呼籲，不只在捷運，包含台鐵、高鐵等所有公共場所都要有危機意識，並指不管嫌犯犯案動機是什麼，都是想造成社會不安、人民驚恐。黃智賢也強調，這種對台灣人的恐怖攻擊，千萬不要輕易等閒視之，並質疑犯案目的，會不會就是要造成台灣動盪與恐慌？

黃智賢在臉書以「北捷恐怖攻擊」為題發文指出，有一人戴防毒面具，拿煙霧彈在北捷對群眾恐怖攻擊，造成民眾重傷命危，現場失去生命跡象。她表示這種對台灣人的恐怖攻擊，千萬不要輕易等閒視之。更不要只以孤例，或孤狼看待。

黃智賢認為，台灣政治的激烈對立，以及司法與政客對犯罪的縱容，都讓社會的規矩與安定，似乎不復存。許多潛在的犯罪者，可能認為用暴力與犯罪謀利，或洩憤，或報復，是很划算的事。因為司法或社會，對犯罪者的懲罰，實在太輕了。

黃智賢也提到，不論犯案者動機是什麼，都罪大惡極，不可原諒。她也強調，社會不安，人民驚恐，就是犯罪者想要的報酬。犯罪者，是台灣人的公敵。

黃智賢呼籲，台灣人要有危機意識，詐騙、毒品、槍械等暗黑勢力，幾乎已經成為台灣生活的日常。暗黑勢力對台灣正常社會的滲透，已經到我們難以想像的程度。

黃智賢也種指出，看世界各地，都有各不同原因造成的恐攻。澳洲海灘才剛剛發生多人死亡的驚人悲劇。她認為凶嫌的攻擊目標，是北捷內無辜的台灣人。但所有公共場所，跟台鐵、高鐵，以及其他捷運，甚至公車，都要有危機意識。

黃智賢表示，不管恐怖攻擊的原因是什麼，我們的安全度，都來自彼此的善意。而若是基本的善良，在各種激烈的氛圍下，不復存在，只剩下莫名的仇恨。就很可能輕易激發犯罪。那毀滅我們心愛的台灣，也不過是彈指之間。

黃智賢強調，建立美好，很難。毀滅，很容易。對於捷運台北車站及中山站先後發生無差別攻擊，她也在文末直言，顯然是鎖定台灣的恐攻，目的會不會，就是造成台灣動盪與恐慌？

