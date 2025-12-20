北捷隨機砍人案4死！北市衛生局啟動心理諮詢安心方案

通緝犯張文昨傍晚於台北車站出口丟擲煙霧彈，隨後至捷運中山站，持開山長刀隨機砍人。圖為警方在北車出口蒐證。（記者方賓照攝）

北捷台北車站、中山站周邊昨晚，接連發生投擲煙霧彈、持刀隨機傷人案，造成3名民眾死亡，犯嫌張文墜樓不治，在場民眾目擊或親身經歷過程，可能產生驚嚇、焦慮、不安或睡眠困擾等心理反應，台北市政府衛生局啟動「心理諮詢安心方案」，針對目擊或親身經歷事件的民眾，提供即時且專業的心理諮詢與支持資源。

根據台北市災害防救辦公室統計，全案消防局119送醫9人、4人自行就醫，13人為8男5女，其中死亡4名（含犯嫌張文）、重傷1名、中傷1名、輕傷7名。

衛生局黃建華局長表示，突發事件雖已由相關單位迅速處理，但心理影響可能在事後逐步浮現，呼籲市民留意自身與親友情緒狀態，若感到持續不安、反覆回想事件、心悸或失眠，皆屬常見壓力反應，及早求助有助於心理復原。衛生局即刻整合專業資源，推出安心方案以保障民眾心理健康。

衛生局指出，民眾可撥打社區心理衛生中心24小時服務專線（02-33937885）或衛福部安心專線「1925」尋求免費心理諮商與情緒支持。另外，為擴大服務覆蓋面並降低心理支持的障礙，衛生局整合並強化多項線上心理諮詢資源，提供民眾隨時可使用、保密安全的心理支持平台，讓需要幫助的市民無論身處何地均可獲得陪伴與專業協助。

