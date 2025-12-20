日媒報導北捷隨機攻擊案 日本網友熱議揣測：中國人犯案？

27歲男子張文昨日連續縱火又隨機殺人，引發台灣社會震驚之餘，在日本也被多家媒體報導，並引發日本網友熱議，在案件剛被報導時，部分日本網友甚至紛紛留言揣測「嫌疑人是誰？中國嗎？」（圖擷自日本YAHOO）

27歲男子張文昨日連續縱火又隨機殺人，造成嚴重死傷，引發社會震驚之餘，在日本也被多家媒體報導，並引發日本網友熱議，在案件剛被報導時，部分日本網友甚至紛紛留言揣測「嫌疑人是誰？中國嗎？」

27歲通緝犯張文昨日下午先在北市多次縱火，傍晚又前往台北車站M7、M8出口附近，投擲煙霧彈及持刀隨機砍人，後續張文又步行往捷運中山站出口再次丟煙霧彈和砍人，在犯案後還衝進附近的誠品南西店持續攻擊顧客，最終張文在警方包圍下，從五樓墜樓身亡，這起隨機攻擊事件一共造成4死11傷，引發社會高度關注。

對此案件也有不少日本媒體報導，日本網友在新聞底下熱議「到處都有無差別攻擊事件，我們生活在一個多麼殘酷的世界」、「有些人將不滿發洩到社會上，無辜的一般人卻成為犧牲品」、「在公共場所看到可疑的黑衣人，真的要提高警覺」、「台北市中心無差別襲撃」、「如果是為了逃避兵役而逃跑，並且濫殺無辜，那豈不是本末倒置了嗎？」也有人猜測「罪犯是外國人嗎？」不少人也紛紛哀悼，「盼逝者的靈魂安息」、「實在令人痛心」。

部分網友甚至留言懷疑「我相信多數人都能猜到哪個國家的人會做這種事」、「看來中國共產黨恐怖分子已經被派往台灣了」、「這一定是中國籍恐怖分子所為」、「應該調查犯人跟中國的關係，看看兩者是否有聯繫」。

