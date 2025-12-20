北車丟煙霧彈、中山站隨機砍人 南警火車站端步槍站哨

北車隨機砍人案引發不安，南警一分局在台南火車站端步槍站哨，加密巡邏定點守望，強化旅客通勤夜間安全感。（警方提供）

台北車站擲煙霧彈、台北捷運中山站隨機砍人案引發安全疑慮，南警一分局在台南火車站端步槍站哨並加密巡守，盼讓旅客與通勤族在站前就看見安全感。

一分局表示，火車站是人潮匯集的交通節點，尖峰通勤、夜間候車與假日觀光時段人流變化大，站前廣場、出入口與轉乘動線若出現糾紛，容易在短時間擴大。為降低突發事件風險、給旅客安全感，警方調整站前及周邊勤務，採取定點守望與機動巡邏交錯，並強化第一時間的通報與應變。

請繼續往下閱讀...

站前勤務以預防重於處理為原則，員警端步槍定點站哨，搭配巡邏警力維持秩序，遇有可疑情事或異常聚集，會先行了解狀況並視情形分流，避免衝突升高。若發現秩序問題或突發狀況，現場員警會即時排除與處置，減少站區動線受影響。相關守望位置與巡守路線也會依現場狀況滾動調整。

除可見的警力部署外，一分局將結合科技巡防與警民合作，持續掌握治安狀況並彈性調整勤務。警方呼籲，民眾進出站區或在站前候車時，如發現爭執推擠、疑似持械或需要協助的情形，可就近向員警反映或撥打110，並保持距離避免圍觀，配合警方引導，降低自身風險。

一分局強調，台南火車站是城市門戶，維護站前秩序與旅客安全是日常工作，將持續加強站前守望與巡邏，讓市民與旅客不論通勤返家或來台南旅遊，都能在站前看到警方站哨的身影，也感謝執勤同仁在第一線守護旅客平安。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法