為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    北車丟煙霧彈、中山站隨機砍人 南警火車站端步槍站哨

    2025/12/20 03:28 記者王捷／台南報導
    北車隨機砍人案引發不安，南警一分局在台南火車站端步槍站哨，加密巡邏定點守望，強化旅客通勤夜間安全感。（警方提供）

    北車隨機砍人案引發不安，南警一分局在台南火車站端步槍站哨，加密巡邏定點守望，強化旅客通勤夜間安全感。（警方提供）

    台北車站擲煙霧彈、台北捷運中山站隨機砍人案引發安全疑慮，南警一分局在台南火車站端步槍站哨並加密巡守，盼讓旅客與通勤族在站前就看見安全感。

    一分局表示，火車站是人潮匯集的交通節點，尖峰通勤、夜間候車與假日觀光時段人流變化大，站前廣場、出入口與轉乘動線若出現糾紛，容易在短時間擴大。為降低突發事件風險、給旅客安全感，警方調整站前及周邊勤務，採取定點守望與機動巡邏交錯，並強化第一時間的通報與應變。

    站前勤務以預防重於處理為原則，員警端步槍定點站哨，搭配巡邏警力維持秩序，遇有可疑情事或異常聚集，會先行了解狀況並視情形分流，避免衝突升高。若發現秩序問題或突發狀況，現場員警會即時排除與處置，減少站區動線受影響。相關守望位置與巡守路線也會依現場狀況滾動調整。

    除可見的警力部署外，一分局將結合科技巡防與警民合作，持續掌握治安狀況並彈性調整勤務。警方呼籲，民眾進出站區或在站前候車時，如發現爭執推擠、疑似持械或需要協助的情形，可就近向員警反映或撥打110，並保持距離避免圍觀，配合警方引導，降低自身風險。

    一分局強調，台南火車站是城市門戶，維護站前秩序與旅客安全是日常工作，將持續加強站前守望與巡邏，讓市民與旅客不論通勤返家或來台南旅遊，都能在站前看到警方站哨的身影，也感謝執勤同仁在第一線守護旅客平安。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播