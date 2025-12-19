為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 社會

    北捷連續攻擊釀4死6傷 中市警方晚間進駐車站、中捷強化警戒

    2025/12/19 23:49 記者蘇孟娟／台中報導
    台中市警力進駐火車站，加強巡邏與防範警戒。（圖：市府提供）

    台中市警力進駐火車站，加強巡邏與防範警戒。（圖：市府提供）

    台北市今日發生北捷隨機攻擊事件，釀4死6傷慘劇，台中市市長盧秀燕指示警方針對車站、中捷等重要交通場站與公共場所提高見警率，晚間警方已進駐中捷及台中火車站，加強巡邏與防範警戒，捷警與各分局也提升站體巡邏密度，增加見警率並強化盤查，以防範突發事故。

    台北今天的隨機攻擊事件，已造成3人無辜死亡，攻擊嫌犯也墜樓身亡，震驚全國，台中捷運去年5月也發生隨機傷人事件，晚間市府啟動相關警戒作為。

    除警方針對車站、中捷等重要交通場站與公共場所提高見警率，交通局也與警察局合作強化重大交通場域公共空間巡檢頻率，由交通局派駐保全、市警局加強警力，共同守護大眾運輸安全。

    交通局指出，已派遣保全人員駐點於台中車站公車月台，並加強場地巡檢，維護公車月台秩序，若台中車站公車月台有任何狀況，保全人力可立即通報相關單位協處。

    台中捷運公司也配合啟動強化巡邏密度、即時監控與旅客宣導，中捷強調，捷運警察隊已調整勤務模式，針對列車、車站大廳及月台層加強巡邏與守望，並針對廁所、角落等死角進行清查；保全與站務人員亦同步加強全線開放空間巡檢，確保系統內無可疑人員與物件藏匿。

    中捷行控中心更透過全線監視系統，持續對車廂與車站內影像進行動態監控，一旦發現異常人流或舉動，立即進行應變，中捷全線車站及列車已啟動防範宣導，每30分鐘播放一次「提高警覺」廣播，並同步於車站與車廂內的旅客資訊顯示器，推播相關安全資訊，提升旅客自我防衛意識。

    台中市警力進駐中捷，加強巡邏與防範警戒。（圖：市府提供）

    台中市警力進駐中捷，加強巡邏與防範警戒。（圖：市府提供）

