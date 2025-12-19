為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    社會

    北捷驚悚連續攻擊 鐵警荷槍實彈巡邏台鐵場站

    2025/12/19 23:39 記者吳亮儀／台北報導
    鐵路警察荷槍實彈巡邏台鐵場站。（台鐵公司提供）

    鐵路警察荷槍實彈巡邏台鐵場站。（台鐵公司提供）

    台北捷運站今晚（19日）發生男子持刀連續殺人案，台鐵公司深夜指出，在案發地傍晚第一時間就配合交通部與各單位聯防，即刻啟動緊急應變作為，鐵路警察荷槍實彈巡邏場站。

    台鐵公司說，已做出三項工作，第一是加強巡檢，在台鐵全線各站、月台、列車完成全面盤查，全線運行正常。第二是安保升級，配合鐵路警察全副武裝持槍巡邏，保全人員針對車站死角、置物櫃加強巡視。第三是嚴密監控，與警政單位落實聯防機制，監視系統全天候監控站區環境。

    台鐵公司提醒，若在站區或列車上發現不明包裹或可疑人、事、地、物，請保持冷靜並立即通報站務人員或撥打110。

    另外，台灣高鐵公司說，第一時間即提高警戒及巡檢，並由台北站長進駐台北車站聯合防災中心參與應變，並通令全線車站、列車同仁提高警戒，加強安全巡檢機制，嚴密監控營運狀況。如有發現異常或判斷屬於安全警戒物品，將立即依照SOP通報及處置，確保旅客及營運安全。

    鐵路警察荷槍實彈巡邏台鐵場站。（台鐵公司提供）

    鐵路警察荷槍實彈巡邏台鐵場站。（台鐵公司提供）

    鐵路警察荷槍實彈巡邏台鐵場站。（台鐵公司提供）

    鐵路警察荷槍實彈巡邏台鐵場站。（台鐵公司提供）

