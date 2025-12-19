北捷隨機傷人 竹縣警加強交通運輸場站戒備

新竹縣警局因應北捷發生的連續持刀傷人事件，漏夜動員加強境內各公共運輸場站的戒護勤務。（取自竹縣警好客臉書粉絲頁）

因應北捷今天傍晚張姓男子涉嫌丟擲煙霧彈且持刀隨機傷人造成9人傷亡事件，新竹縣警局今晚漏夜配合警政署政策，全面加強轄內的交通運輸場站戒備勤務，到明天清晨6點為止，員警全面動員在營運時段加強巡邏與守望，初步新竹縣內各點均秩序良好，並無異常狀況發生。

縣警局長林建隆說，為確保民眾安全，警政署已指示各縣市警局加強交通運輸場站戒備勤務，新竹縣長楊文科也要求全面提高警戒，特別加強人潮聚集場所和重要交通節點巡邏，強化勤務應變與通報機制。

他說，縣內高鐵、台鐵的各大車站和主要客運站的大眾運輸場所共有19處，已經從即刻起到明天（20日）清晨6點為止，在營運時段會加強巡邏與守望勤務。所幸新竹縣內前述各點秩序都良好，並無異常狀況，但警方仍將持續嚴密部署，守護民眾通行安全。

他也提醒民眾，出入公共場所時請提高警覺，若發現可疑人士或不明物品，請立即通報站務人員或警方；如遇騷動請勿圍觀，保持冷靜並迅速往安全出口移動。

新竹縣警局長林建隆（右）漏夜到場了解同仁在各運輸節點的戒備勤務狀況。（取自竹縣警好客臉書粉絲頁）

