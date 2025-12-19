煙霧彈男北捷隨機傷人 航警局提升機場維安強度

航空警察局啟動強化維安機制，全面提高桃園國際機場第一、第二航廈巡邏密度與警戒層級，以及人潮聚集區域的見警率。（航警提供）

台北捷運爆隨機傷人案，航空警察局即刻啟動強化維安機制，全面提高桃園國際機場第一、第二航廈巡邏密度與警戒層級，強化航廈、捷運連通道及旅客出入境大廳等人潮聚集區域的見警率，並結合監控系統與聯防機制，加強可疑人員盤查，以確保旅客安全與國門秩序。

航警局長趙瑞華說，考量大眾運輸系統一旦發生治安事件，易引發社會不安，航警局保安大隊已採取以下具體強化措施：

一、 提升巡邏頻率與見警率： 針對航廈非管制區、捷運連通道、候車區及旅客出入境大廳等人潮密集場所，增加巡邏組數與次數，並採雙人或多人編組，以強化嚇阻效果。

二、 強化捷運及交通樞紐連通區監控： 加強桃園機場捷運及台北捷運（松山機場站）連通區域之巡守，並與機場公司及捷運公司維安人員建立即時聯防機制，確保突發狀況迅速通報與處置。

三、 精進應變裝備與科技監控： 第一線巡邏員警除配備標準警用裝備外，並強化防護器材整備，同時運用機場監控系統，即時掌握異常人、事、物，防範模仿事件發生。

四、 加強可疑人員盤查： 對於航站內徘徊或行為異常者，要求員警主動關懷或依法盤查，務求將潛在風險阻絕於國門之外。

航空警察局重申，維護旅客安全與機場秩序為航警局責任所在，對任何危害公共安全之暴力行為，警方將秉持「零容忍」立場，依法嚴正執法。

另呼籲民眾，如於機場內發現可疑人、事、物或感受安全威脅，請保持冷靜，立即撥打110報案，或向就近員警及服務人員反映。航警局將持續守護國門安全，營造讓國人及國際旅客安心的候機環境。

航空警察局啟動強化維安機制，全面提高桃園國際機場第一、第二航廈巡邏密度與警戒層級，以及人潮聚集區域的見警率。（航警提供）

