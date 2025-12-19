煙霧彈男北捷隨機傷人3死7傷 蔣萬安：捷運站每日動員70警

台北市長蔣萬安在應變中心會議後，舉行記者會說明北捷連續攻擊案。（記者方賓照攝）

通緝犯張文今晚（19日）在台北車站到捷運中山站一帶隨機傷人，畏罪墜樓身亡，全案已造成3死7傷。台北市長蔣萬安晚間探視傷者、慰問死者家屬，他受訪說，台北市車站、商圈以及大型活動等人潮聚集處將全面提高見警率，捷運車站每天動員70警力，也向中央警政署請派85名維安警力。

蔣萬安今晚探視傷者後回到台北車站開會，會後受訪說，即刻起成立1219台北市緊急維安小組，跨局處彙整資訊，在醫療救援部分即刻給予救助，他也一一到台大、馬偕醫院探視OCHA傷者，慰問家屬；此外，他也要求警察局，啟動台北市加強維安、巡檢機制，即刻起包括車站、捷運站、商圈等人潮聚集處，以及各類大型活動，都會提高見警率，加派警力，全面提升各項巡邏勤務，捷運站每日動員70名警力，也會向中央警政署請派85名維安警力。

他說，目前了解嫌犯在逮捕過程中畏罪跳樓身亡，警局也會進行後續調查。他提及在M7第一時間看到嫌犯犯行，而伸出援手要制止的57歲男子，最後不幸被攻擊身亡，他在台大醫院和死者太太慰問過程，感到非常心痛，死者太太也提及，先生本就是一個仗義執言、富有正義感的人，他也指示相關單位給予慰問，此時此刻也要對於這位富有正義感的熱心民眾，給予最高肯定。

蔣萬安也說，馬偕醫院護理長告訴他，中山站外傷者倒地後，有一名女性醫師即刻施以救助，讓其中一個傷者在搶救過程中爭取到更多黃金時間，這些他也都非常感謝，民眾願意挺身而出救助，後續會持續加強維安，提高見警率。

媒體問，犯嫌畏罪輕生，傷者後續如何求償？有和家屬聯繫上？

蔣萬安說，法務局這邊會啟動各項法作為，一定全力追究各項責任，會還給傷者以及亡者一個公道。

針對犯嫌犯案細節，蔣萬安說，初步畫面顯示嫌，犯從M7往北到中山站外，準備汽油彈、煙霧彈，手持利器，目前掌握嫌犯87年次，有逃兵通緝，並且在中正區租屋，至於如何取得汽油彈原料以及其他細節，警局正調查偵辦當中。

至於傳說57歲死者是保全，為保護民眾才被攻擊，蔣萬安說，警局有回覆他，確實死者有當過保全，詳細資料還有待彙整後說明。

媒體也追問，明後天台北馬拉松登場，維安是否加強？蔣萬安強調，各項大型活動都會提升見警率，相關戒備警局會來縝密周延的規畫，用高標準進行維安。

蔣萬安（左一）到台大醫院探視傷者及家屬。（翻攝畫面）

警方加強戒備。（記者方賓照攝）

