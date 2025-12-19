為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    一年內計28個懲處!3度解雇清潔員法院判敗訴 花壇公所：研議上訴

    2025/12/19 22:11 記者湯世名／彰化報導
    花壇公所表示將在收到判決書後研議是否上訴。（資料照）

    彰化縣花壇鄉公所清潔隊鄭姓司機被公所以辱罵長官、違反工作規則為由2度被解職，鄭員向法院提告，法院判公所違法解雇，鄭員復職；去年鄉公所再以鄭員不當收取水果禮盒影響機關聲譽，第3度將他解雇，鄭員再提告訴，彰化地院日前判決兩造間雇傭關係存在，應予鄭員復職。

    鄉公所表示，判決他們敗訴不合理，待收到判決書後再行研議上訴。

    依據監察院糾正案內容，鄭員原擔任花壇鄉公所清潔隊資源回收車駕駛，但自2019年已被3次懲戒解僱，解僱事由分別為侮辱長官、違反工作規則情節重大，但前2次法院均判決兩造僱傭關係存在；鄭員首次復職後，被改派文書工作，屬不當調動；公所連續密集懲處鄭員，管理措施顯屬不當。

    去年8月花壇公所發聲明指出，鄭員收受民眾高單價水蜜桃禮盒，連同隨車人員的水果禮盒也併同收下，其收受禮盒處是私人營業場所，該行為嚴重影響機關聲譽，因此第3度將他解雇。鄭員再度提告，日前彰化地院判決，公所須賠償他薪資，且應復職。

    花壇鄉公所則反駁說，鄭員不僅多次辱罵清潔隊長，還因工作不力多次被處分，甚至還在工作時收受民眾餽贈水果禮盒，因此3度將他解雇完全合理合法；最近某縣市清潔隊員好心送民眾舊電鍋就被判刑，鄭員收禮竟然會無罪，他們無法接受法官的自由心證；將在收到判決書後研議是否上訴。

    監察委員王幼玲、王美玉今年2月曾對本案進行調查，認為該員於93年起擔任花壇鄉公所清潔隊資源回收車駕駛，但自108年花壇鄉公所顧姓鄉長上任迄今，該公所已依勞動基準法第12條，對該員實施3次懲戒解僱，解僱事由分別為108年侮辱長官、112年及113年違反工作規則情節重大，但是前2次法院均判決兩造僱傭關係存在；該員首次復職後，未被恢復原職並遭改派至文書工作，屬不當調動。該公所連續密集懲處該員，並於一年內計28個懲處，含9次大過處分；亦曾在一個月內發出10個懲處，其中含5次解僱處分，頻繁發動懲戒解僱，其用意顯然非使屬員透過懲處制度自省改正，管理措施顯屬不當。

