財神還沒來！12/19 大樂透、今彩539頭獎雙雙摃龜

12月19日開獎的第114000115期大樂透頭獎摃龜，第114000306期今彩539頭獎也摃龜。（台彩提供；本報合成）

第114000115期大樂透中獎號碼「06、08、11、12、18、46，特別號：37」。頭獎摃龜；貳獎共開出2注，每注可得67萬3848元；參獎共50注中獎，每注可得2萬9027元；肆獎共169注中獎，每注可得5520元；伍獎共2655注中獎，每注可得2000元；陸獎共2794注中獎，每注可得1000元；柒獎共2萬5932中獎，每注可得400元；普獎共4萬2247注中獎，每注可得400元。

第114000115期49樂合彩中獎號碼為「06、08、11、12、18、46」。四合共10注中獎，每注可得20萬元；三合共165注中獎，每注可得1萬2500元；二合共3662注中獎，每注可得1250元。

第114000306期今彩539中獎號碼為「12、16、23、27、30」。頭獎摃龜；貳獎共255注中獎，每注可得2萬元；參獎共8547注中獎，每注可得300元；肆獎共8萬5014注中獎，每注可得50元。

第114000306期39樂合彩中獎號碼為「12、16、23、27、30」。四合共2注中獎，每注可得21萬2500元；三合共372注中獎，每注可得1萬1250元；二合共1萬5238注中獎，每注可得1125元。

第114000306期3星彩中獎號碼為「312」。壹獎共74注中獎，每注可得5000元。

第114000306期4星彩中獎號碼為「4680」。壹獎共8注中獎，每注可得5萬元。

確切中獎號碼以台彩網站公告為主，請見「台灣彩券網站」。

