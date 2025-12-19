北捷連續攻擊案多人傷亡 受害婦人：背後疼痛流血才知被刺

遭張文砍傷婦人驚魂未定表示，她當時在誠品書店外等女兒，突遭張文從她背後重擊，後來才發現背部流血，原來遭張文從背部捅了1刀。（記者林嘉東翻攝）

妨害兵役通緝犯張文今（19日）傍晚在台北火車站、北捷中山站丟擲煙霧彈，還在中山站持刀攻擊乘客、路人，釀4死5傷。遭張文砍傷婦人驚魂未定表示，她當時在誠品書店外等女兒，突遭張文從她背後重擊，後來才發現背部流血，原來遭張文從背部捅了1刀。另有目擊者拍下張文手持利刃，蹲在斑馬線上，從背包內拿出煙霧彈，朝人、車丟擲後，持刀闖入誠品書店見人就砍，過程驚悚。

張文在北車丟擲煙霧彈、持刀刺死57歲余姓男子後，又跑到北捷中山站丟擲煙霧彈；整個中山站內瀰漫白色煙霧，乘客掩鼻逃跑，1名女乘客被嚇到大喊：「車站起火了！」邊喊邊跑出站，呼籲想要進站的民眾暫時不要進入。另有目擊店家表示，事發當時，正值下班尖峰時段，中山站內擠滿人潮，由於瀰漫白色煙霧，加上味道太臭，乘客們驚聲尖叫、掩鼻、逃竄，擠滿爭相逃出的乘客，實在是太可怕了。

請繼續往下閱讀...

坐在誠品南西店外等待就醫的1名女乘客驚魂未定指出，她與女兒約吃晚餐，在誠品門口等，突然有人朝她背後重擊，後來覺得左肩很痛，伸手一摸才發現流血，才知道被張文捅了1刀。

另有目擊者拍下張文持刀攻擊路人經過，張文右手持長刀，蹲在中山站出口斑馬線上，從黑色背包內拿出煙霧彈朝人、車四處丟擲，丟完煙霧彈後，手持尖刀衝入路旁人群，見人就揮砍，民眾尖叫逃竄；張文最後持刀衝進誠品書店，民眾從誠品書店內尖叫逃出，過程驚悚。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法