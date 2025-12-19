為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    社會

    惡！北捷煙霧彈男狠刺 57歲男「左背遭刺貫穿肺部、心臟破裂」不治

    2025/12/19 21:51 記者邱芷柔／台北報導
    台北捷運今晚發生的連環攻擊事件，震驚社會。（記者邱芷柔攝）

    台北捷運今晚（19日）發生連環攻擊事件，目前包含嫌犯「煙霧彈男」在內已有3人死亡、多名傷者送醫，震驚社會。

    台大醫院創傷醫學部主任吳毅暉說明，台大醫院共收治2名傷者，其中1人為57歲男子，於下午5點56分送達急診時已呈到院前心肺功能停止（OHCA）狀態，院方持續急救到晚間7點19分，仍因傷勢過重宣告不治。

    吳毅暉指出，該名男子的主要死因為失血性休克，經檢查發現，傷者左背遭尖銳物刺入，傷口貫穿左側肺部、肺葉、下肺靜脈，並一路延伸至左心房，形成約1至2公分的貫穿性刺傷，屬於致命傷勢。他也提到，患者在整個救治過程中血液動力學始終無法穩定，全程皆處於OHCA狀態。

    吳毅暉補充，死亡傷者家屬已接獲通知並到院，院方將全力搶救其餘傷者。

    至於另一名送至台大的傷者，吳毅暉表示，為33歲男性，送醫時為頸部外傷，初步生命徵象尚稱穩定，但電腦斷層檢查顯示，頸部大血管受損，並合併氣管撕裂傷，院方已緊急送入手術室進行手術治療。

    目前已知此次攻擊事件包括涉案嫌犯在內已有3人死亡，8人受傷。

    北車傷者資訊：

    1.57歲男子，OHCA送台大。（晚間19:19宣告不治）
    2.54歲男子，滅火嗆傷，意識清楚，送馬偕。

    中山站傷者資訊如下：

    3.男性27歲（疑似嫌疑犯），OHCA送國泰。（晚間19:42宣告不治）
    4.男性30歲，OHCA，送新光。
    5.男姓30歲，OHCA，送馬偕（晚間20:00許宣告不治）。
    6.男性20歲，胸部穿刺傷，送內湖國醫。
    7.男姓30歲，頸部外傷，送台大。
    8.女性56歲，肩部割傷，送中興。
    9.女姓50歲，下巴撕裂傷，送松山三總。
    10.女性22歲，吸入性嗆傷，自行至新光就醫。

