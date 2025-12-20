為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    社會

    這也算肇逃3-2》沒碰撞非肇事？桃市交大隊長：行為結果須無因果關係

    2025/12/20 11:00
    交通事故中，沒發生碰撞是否等於沒有肇事？桃園市政府警察局交通警察大隊長李維振說，構成犯罪要件之一是「肇事行為與結果間須有相當因果關係」。示意圖，非當事車輛。（資料照）

    交通事故中，沒發生碰撞是否等於沒有肇事？桃園市政府警察局交通警察大隊長李維振說，構成犯罪要件之一是「肇事行為與結果間須有相當因果關係」。示意圖，非當事車輛。（資料照）

    記者周敏鴻／桃園專題報導

    交通事故中，沒發生碰撞是否等於沒有肇事？桃園市政府警察局交通警察大隊長李維振說，構成犯罪要件之一是「肇事行為與結果間須有相當因果關係」，意指肇事結果的發生，與肇事人欠缺注意或疏於防範，若在客觀上具相當的因果關係，即使沒發生碰撞，也可能算肇事。

    交通事故的肇事人有不當肇事行為，因而致人死、傷，恐構成刑法犯罪要件所應負的責任，成立條件包括肇事人要有責任能力、即已年滿14歲且精神狀態正常，肇事人要有故意或過失的肇事行為、肇事行為與結果間須有相當因果關係、肇事行為須符合刑法的犯罪類型、須有致人於死或傷的結果發生。

    李維振說明，其中「肇事行為與結果間須有相當因果關係」部分，「相當因果關係」是指依經驗法則，綜合行為當時存在的一切事實，進行事後的客觀審查，「在一般情形下有此環境、有此行為的同一條件，都可發生同一結果」，可認定行為與結果有相當的因果關係；以陳男切換車道導致後方同向機車摔倒、卻未停下處理為例，就是因「肇事行為與結果間須有相當因果關係」，才被邵姓男騎士提出「肇事逃逸」告訴。

    警方另舉其他駕駛人挨告肇逃還被判刑8月的案例，警方說，該名駕駛人在桃園區大興西路駕駛汽車，未注意後方同向機車過於靠近，汽車右轉，雙方未發生碰撞，但機車為了閃避而自撞人行道，騎士與乘客雙雙摔傷；駕駛人自認未與對方發生碰撞，逕行離開，事後挨告肇事逃逸，之後桃園地檢署起訴、進入桃園地方法院審理期間，駕駛人才完成和解，卻仍被桃院判刑。

    判決書中指出，機車騎士與乘客因閃避汽車後自撞右側人行道，駕駛人對於緊鄰他右側的機車因倒地而發出的巨大聲響，當無不知之理，且可透過右後照鏡看到機車倒地，駕駛人未留在肇事現場為即時救護、報警、呼叫救護車或採取必要措施，逕自離開現場，「駕駛動力交通工具發生交通事故致人受傷逃逸之犯意甚明」。

    這也算肇逃3-1》沒碰撞就沒事？切換車道害騎士自摔 怕吃官司賠6萬和解

    這也算肇逃3-3》肇事逃逸小法典

