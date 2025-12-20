為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 社會

    這也算肇逃3-1》沒碰撞就沒事？切換車道害騎士自摔 怕吃官司賠6萬和解

    2025/12/20 11:00
    邵姓男騎士摔車受傷，機車左側龍頭部分毀損。（警方提供）

    邵姓男騎士摔車受傷，機車左側龍頭部分毀損。（警方提供）

    記者周敏鴻／桃園專題報導

    桃園市陳姓男子今年3月28日上午駕駛轎車行經桃園區龍壽街，為了繞開右轉車輛，從外側車道切入內側車道時，後方同向前進的邵姓男機車騎士緊急煞車閃躲，自摔受傷，幸無大礙；陳男直到接獲桃園警方通知，才知道自己涉嫌「肇事逃逸」，讓他傻眼：「雙方車輛自始至終未曾碰撞啊，這樣也算肇事？」

    陳男說，當天上午他與同事駕車外出辦事，他負責開車，途經龍壽街時，他為了繞開外側車道上的右轉車輛，從外側車道打了左轉方向燈後，切入內側車道繼續直行，過程中與同事持續聊天，並未發現任何異狀；當天下午接獲桃園警方電話通知，要求他前往製作「肇事逃逸罪」案件筆錄，他還一頭霧水。

    後經警方向陳男說明「雙方車輛雖未發生碰撞，但你變換車道與邵姓男騎士摔車有因果關係，對方已提出肇事逃逸罪告訴」，陳男嚇一大跳。他怕卡官司，趕忙透過警方與邵姓男騎士聯絡，陳男說，對方是有打工的大學生，為了和解，他除了負擔醫藥費、修車費，還有對方無法打工的損失等，花了將近6萬元，才順利拿到和解書。

    肇事逃逸罪屬非告訴乃論之罪、即俗稱的「公訴罪」，陳男雖與邵姓男騎士達成和解，警方仍須依程序將陳男送辦，讓陳男不安數個月，直到桃園地檢署偵結、於8月12日予他不起訴處分，他才卸下心頭大石。

    檢方指出，邵姓男騎士因摔車而致兩側手部、左側膝部與小腿、右側足趾部擦挫傷等，陳男未曾下車查看，駕車逃逸，因被告未察覺交通事故發生而離去，「難認其主觀上有肇事逃逸之故意，尚難科以肇事逃逸之刑責」。

