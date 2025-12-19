為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 社會

    男北捷丟煙霧彈隨機砍人 北市藍委發聯合聲明

    2025/12/19 20:02 記者劉宛琳／台北報導
    男子北捷通道丟煙霧彈。（記者方賓照攝）

    男子北捷通道丟煙霧彈。（記者方賓照攝）

    台北車站有人丟擲煙霧彈，1人失去生命徵象送醫搶救；凶嫌再到捷運中山站揮刀攻擊路人，造成多人受傷。國民黨台北市立委王鴻薇、李彥秀、徐巧芯、賴士葆、羅智強聯合聲明說，已請求相關單位即時掌握狀況，檢視捷運、車站及大型公共空間的安全機制是否有漏洞，後續也將在立法院督促政府強化公共場所的預警，確保類似事件不再發生。

    國民黨北市立委說，警方已第一時間趕赴現場處理，全面提升周邊區域警戒層級。請大家務必提高警覺，避免在相關區域逗留，儘速離開鄰近地點，注意自身安全，也請轉知可能在附近的親友。

    國民黨北市立委說，在此，我們要為所有受傷的民眾誠心祈福，祈願傷者平安脫險、早日康復，也向第一線辛苦的警消與醫護人員致上最深的感謝與敬意。

    國民黨北市立委說，我們已請求相關單位即時掌握狀況，釐清事件原因，並檢視捷運、車站及大型公共空間的安全機制是否有漏洞。後續也將在立法院督促政府強化公共場所的預警、防範與應變能力，確保類似事件不再發生，讓市民能安心通行、放心生活。

