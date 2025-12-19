為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    京華城案》辯論激戰至晚間7點！黃景茂律師控檢「逼問7次」預設立場

    2025/12/19 19:28 記者劉詠韻／台北報導
    前台北市都發局長黃景茂出庭應訊。（記者田裕華攝）

    前台北市都發局長黃景茂出庭應訊。（記者田裕華攝）

    京華城容積率等弊案辯論程序今持續進行，檢辯雙方一路激烈攻防，庭訊自上午展開後，直至晚間近7時才休庭。前都發局長黃景茂的辯護律師在庭上強調，圖利罪歷經多次修法，立法本意在於促進公務員依法行政、勇於便民，而非「不做不錯」；辯方並指，黃景茂未收受任何金錢，亦與吳順民、沈慶京等人毫無私交，難認具有圖利動機。

    台北地方法院審理京華城容積率等弊案，辯論程序持續進行。前都發局長黃景茂的辯護律師今在庭上強調，圖利罪歷經多次修法，立法目的在於鼓勵公務員依法行政、勇於便民，而非「不做不錯」。辯方並直指，黃景茂既未收受任何金錢，也與吳順民、沈慶京等人毫無私交，檢方指控其具備圖利動機，顯屬無據。

    辯護律師指出，京華城案橫跨多任市長任期，歷任都發局均曾處理相關議題，都發局此次簽請「研議」，並非為護航特定業者，而是行政流程調整所致。原先由都發局對外回應京華城，後改由都發局回復意見、再交由都委會統一對外回應，角色已由主責機關轉為參與機關。

    辯方進一步表示，圖利罪的核心在於「是否明知違法而為之」，而非單純的行政判斷差異。包括前總工程司邵琇珮亦曾表示，「研議」本身不會因此衍生違法疑義，顯示相關行政作為並未逾越法令界線。

    此外，辯護律師也對偵訊筆錄提出質疑，指出承辦檢察官林俊言在偵訊過程中，曾連續7次詢問黃景茂是否「明知違法」，帶有預設立場。辯方並透露，另有證人不滿筆錄用詞過於強烈，要求修正時，卻遭檢方以「這不是公文，不能亂改」為由回絕，認為相關偵訊與筆錄製作過程，已影響程序中立性。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播