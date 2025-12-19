京華城案》辯論激戰至晚間7點！黃景茂律師控檢「逼問7次」預設立場

前台北市都發局長黃景茂出庭應訊。（記者田裕華攝）

京華城容積率等弊案辯論程序今持續進行，檢辯雙方一路激烈攻防，庭訊自上午展開後，直至晚間近7時才休庭。前都發局長黃景茂的辯護律師在庭上強調，圖利罪歷經多次修法，立法本意在於促進公務員依法行政、勇於便民，而非「不做不錯」；辯方並指，黃景茂未收受任何金錢，亦與吳順民、沈慶京等人毫無私交，難認具有圖利動機。

辯護律師指出，京華城案橫跨多任市長任期，歷任都發局均曾處理相關議題，都發局此次簽請「研議」，並非為護航特定業者，而是行政流程調整所致。原先由都發局對外回應京華城，後改由都發局回復意見、再交由都委會統一對外回應，角色已由主責機關轉為參與機關。

辯方進一步表示，圖利罪的核心在於「是否明知違法而為之」，而非單純的行政判斷差異。包括前總工程司邵琇珮亦曾表示，「研議」本身不會因此衍生違法疑義，顯示相關行政作為並未逾越法令界線。

此外，辯護律師也對偵訊筆錄提出質疑，指出承辦檢察官林俊言在偵訊過程中，曾連續7次詢問黃景茂是否「明知違法」，帶有預設立場。辯方並透露，另有證人不滿筆錄用詞過於強烈，要求修正時，卻遭檢方以「這不是公文，不能亂改」為由回絕，認為相關偵訊與筆錄製作過程，已影響程序中立性。

