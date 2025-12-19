士檢破北聯幫走私3億槍毒 律師丁啟修洩密護航共犯判9月緩刑

律師丁啟修被控士檢偵辦3億元槍毒跨國走私案時，向毒販共犯洩漏偵查機密，致警方搜索行動撲空。士林地院今天依丁犯非公務員洩漏國防以外秘密罪，判處9月徒刑、緩刑3年。（資料照）

士林地檢署偵破北聯幫3億元槍毒跨國走私案，揪出辯護律師丁啟修涉在檢方偵辦期間，向毒販共犯洩漏偵查機密，導致警方搜索行動撲空，錯失關鍵緝毒時機。士林地院審理時，丁坦承犯行，懇請法官給他緩刑機會。士林地院今（19日）宣判，依犯非公務員洩漏國防以外秘密罪，判處丁9月徒刑，緩刑3年；緩刑期間須支付公庫80萬元，與提供義務勞務60小時。

全案起於檢警調查王姓、俞姓男子自2023年起勾結境外毒梟，以Coach名牌手提袋夾藏毒品、槍枝及零件，自美國以海運報關方式輸入台灣。首批貨在前年5月間寄出，內藏13公斤大麻成功入境；王、俞等人轉售牟利後，去年再派張男、劉男赴美負責測試、包裝與寄送毒品，並租屋分裝，利用真空機密封後置入名牌包中偽裝出口。

檢警追查發現，該集團承租基隆市七堵區民宅作為毒品包裝據點，暗中經營跨國運毒網絡，今年集團下游楊姓毒販被逮。當時尚未落網的同夥劉哲維、張田發現此事，找上替落網成員辯護的律師丁啟修，由丁假裝擔任楊的辯護人，實際上要丁去看守所，釐清楊向警方透露多少販毒集團秘密。

丁以受家屬委任為由，向士林地檢署出具委任狀，今年4月前往看守所律見時，得知檢警已掌握販毒集團組織結構，及上游分裝場據點位置等偵查機密，竟將警詢重點與律見內容抄寫成筆記，交由張田拍照後傳給同夥，劉、張隨即火速轉移七堵民宅內的大批毒品，使警方於6月前往搜索時撲空。

不過，法網恢恢，士檢最終仍逮到劉哲維、張田，並查出丁違反律師職業倫理，把檢方偵查機密洩漏給販毒集團成員，將劉、張依涉犯共同犯運輸第二級毒品罪與丁啟修涉犯非公務員洩漏國防以外秘密罪起訴。

法院審理時，公訴檢察官痛批，丁身為律師，卻背離職業倫理、濫用律見特權洩漏偵查資訊，嚴重干擾司法程序，建請法院從重量刑且不宣告緩刑，以示懲儆；丁則當庭認罪，並懇請法官給他緩刑機會。

士林地院今天宣判，依丁啟修犯非公務員洩漏國防以外秘密罪，判處9月徒刑、緩刑3年，緩刑期間須支付公庫80萬元，與提供義務勞務60小時。劉哲維、張田則被依共同犯運輸第二級毒品罪，分別判處7年8月與10年徒刑。

