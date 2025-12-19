為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    屏縣警局3性騷案2成立 「叫女警喝農藥」偵查隊長調職、記2申誡

    2025/12/19 18:44 記者葉永騫／屏東報導
    屏東縣警局連爆3起性騷擾案，2案成立1案不成立。（記者葉永騫攝）

    屏東縣警局日前連續發生3件性騷擾案，經性平委員會調查後，其中2件成立、1件不成立，最受矚目的是前屏東分局石姓偵查隊長霸凌女警說「乾脆去喝農藥死一死算了」及性騷擾案，縣警局性平委員會通過性騷擾案成立，將調職並記申誡2次，全案移送屏東地檢署，而前交通隊邱姓巡佐則記大過一次，全案已聲請簡易判決。潮州警分局的性騷擾案則證據不足、不成立。

    屏東縣警局日前連續爆出3件性騷擾案件，最受矚目的屏東警分局石姓偵查隊長涉嫌性騷擾及霸凌案件，因為石姓隊長涉嫌霸凌女警、叫女警「喝農藥去死一死」，引發軒然大波，加上有同事出面作證，霸凌的部分因擴大調查且涉及其他人，目前還未完成調查；性騷擾的部分則成立，但因為情節較輕，裁定記申誡2次，警察局也準備將其調離非主管職務。

    第二件為屏東交通隊內一名邱姓巡佐涉嫌用手機偷拍女警如廁，邱姓巡佐坦承犯案，騷擾案成立，記大過一次、調離交通隊，屏東地檢署也偵結，因案情單純，坦承犯案，聲請簡易判決。

    第三件則是潮州警分局長林俊雄在慰留女警辭職時，得知女警遭到長官太關心、覺得工作不舒服要離職，主動移送調查，但事證不足，判定未成立。

    ☆尊重身體自主權，遇到性騷擾勇於制止、勇敢說不，請撥打113、110☆

