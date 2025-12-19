8條通男子遇警就跑 跳賣場樓梯仍被包夾逮捕

徐男為8案通緝犯，為逃避警方追緝，跑得上氣不接下氣，最後仍被逮捕。（警方提供）

33歲徐姓男子因為涉嫌妨害自由、詐欺、竊盜等共8案遭發布通緝，到桃園區某賣場找前妻談判，結果發生爭吵引起現場民眾側目報警，轄區派出所派出三名員警到場，詎料，徐男一見警方到場立刻拔腿就逃，甚至跳下手扶梯逃出店外，警匪追逐百米，最後以包夾制伏逮捕徐男，徐男落網後體力透支還倒在地上求饒「讓我喘口氣」，警方查詢後才發現徐男是「8條通」。

桃園市政府警察局桃園分局武陵派出所是於昨下午4點25分接獲民眾報案，復興路某資訊賣場有男女爭取；員警李其洛、蔡雅安、鍾岳彤接獲報案前往處理，未料3名員警到達賣場2樓，就看到徐姓男子拔腿狂奔，甚至不顧危險直接跳下手扶梯，員警立即尾隨攔查，雙方追逐約1百公尺，男子被員警包夾控制在地，員警詢問他身分資料，但他嚷著「讓我喘口氣」。

請繼續往下閱讀...

經員警詳細查問，確認徐姓男子因涉嫌妨害自由、詐欺、竊盜等共8案遭發布通緝，徐男大嘆自己涉案太多知道可能被通緝，所以看到警察就跑，以往都相安無事，這次到桃園前妻理論，卻被3名員警前後包夾，代價是得蹲監獄，蹲上好幾；警方確認身分無誤已依法將他解送歸案。

徐男為8案通緝犯，為逃避警方追緝，跑得上氣不接下氣，最後仍被逮捕。（警方提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法