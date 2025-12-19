為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    驚悚片曝光!花蓮曳引車路口轉彎 大理石板突傾倒掉落路面

    2025/12/19 18:18 記者花孟璟／花蓮報導
    曳引車在台11線左轉進入南海四街，車上大理石板沒固定好，直接翻倒在路面。（警方提供）

    曳引車在台11線左轉進入南海四街，車上大理石板沒固定好，直接翻倒在路面。（警方提供）

    花蓮吉安鄉台11線海岸路1輛載有大理石板的曳引車，準備前往光華工業區，卻在左轉進入南海四街時，車上石板突然傾倒往道路掉落路面、瞬間成為碎片，幸好當時路口沒其他車輛，現場畫面令人怵目驚心。

    吉安警分局今天指出，光華派出所昨午收到報案後前往調查，發現曳引車駕駛黃姓司機，在台11線轉南海四街時，因車上貨物沒有妥善固定，造成車斗上大理石板掉落至路面，從監視器畫面可發現現場揚起大片粉塵，造成北上車道受阻無法通行，黃姓司機發覺貨品掉落後，也馬上停車查看。

    大理石板在路面破摔，還好當時路口沒有其他車輛，沒有造成更大傷害，但巨大聲響仍引起附近民眾出來查看，還主動拿出三角錐放在道路前方，防止有駕駛人因開太快造成二次事故，員警也於現場實施交通疏導，並協助清理散落物，在半小時後恢復通行，

    警方呼籲，駕駛人載運貨物前務必確實檢查並妥善固定，尤其大型車輛於轉彎、煞車時，如貨品沒有固定妥當，易發生掉落危及用路人安全，警方已依《道路交通管理處罰條例》第30條第1項第2款，汽車裝載貨物有滲漏、飛散、脫落、掉落，處罰駕駛人3千元至1萬8千元罰款。

    滿地大理石板碎片阻礙交通。（警方提供）

    滿地大理石板碎片阻礙交通。（警方提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播