驚悚片曝光!花蓮曳引車路口轉彎 大理石板突傾倒掉落路面

曳引車在台11線左轉進入南海四街，車上大理石板沒固定好，直接翻倒在路面。（警方提供）

花蓮吉安鄉台11線海岸路1輛載有大理石板的曳引車，準備前往光華工業區，卻在左轉進入南海四街時，車上石板突然傾倒往道路掉落路面、瞬間成為碎片，幸好當時路口沒其他車輛，現場畫面令人怵目驚心。

吉安警分局今天指出，光華派出所昨午收到報案後前往調查，發現曳引車駕駛黃姓司機，在台11線轉南海四街時，因車上貨物沒有妥善固定，造成車斗上大理石板掉落至路面，從監視器畫面可發現現場揚起大片粉塵，造成北上車道受阻無法通行，黃姓司機發覺貨品掉落後，也馬上停車查看。

大理石板在路面破摔，還好當時路口沒有其他車輛，沒有造成更大傷害，但巨大聲響仍引起附近民眾出來查看，還主動拿出三角錐放在道路前方，防止有駕駛人因開太快造成二次事故，員警也於現場實施交通疏導，並協助清理散落物，在半小時後恢復通行，

警方呼籲，駕駛人載運貨物前務必確實檢查並妥善固定，尤其大型車輛於轉彎、煞車時，如貨品沒有固定妥當，易發生掉落危及用路人安全，警方已依《道路交通管理處罰條例》第30條第1項第2款，汽車裝載貨物有滲漏、飛散、脫落、掉落，處罰駕駛人3千元至1萬8千元罰款。

滿地大理石板碎片阻礙交通。（警方提供）

