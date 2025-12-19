為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    台北車站M7遭丟彈、煙霧瀰漫 網友目擊

    2025/12/19 19:25 即時新聞／綜合報導
    台北車站M7出口外，有人丟擲煙霧彈。（記者方賓照攝）

    台北車站M7出口外，有人丟擲煙霧彈。（記者方賓照攝）

    今（19日）下午5點30分左右，台北車站板南線M7出口外驚傳爆炸聲，疑似為有人丟擲煙霧彈，造成1位年約40歲的男性民眾送醫，全案現由北市警中正一分局調查中。現場目擊民眾表示，聽到一聲爆炸聲，沒有火花，就是煙霧跟臭味，捷運的廣播則是說有火警。

    1位網友在社群平台「Threads」發文表示，聽到一聲很像爆炸的聲音，有人不知道丟了什麼煙霧彈之類的，然後大家都跑下來，很嗆。並附上煙霧瀰漫的台北車站圖片，以及急忙查看狀況的捷運站站務人員。

    同在搭捷運的網友留言，剛剛被卡在捷運經過台北車站過站不停，還聞到一股臭味，但車內廣播說是火警；也有網友說明名離M7、M8有段距離，就聞到有異味，然後才聽到警報聲，直接衝到出口；還有網友慶幸出差沒有在台北車站下車。有現場網友說當下人全都擠在一起，廣播也因為很吵雜聽不清楚，整個很混亂超無助。

    在 Threads 查看

    台北車站今天下午驚傳有人丟煙霧彈，導致煙霧瀰漫及有異味。（圖擷取自@7huuma社群平台「Threads」）

    台北車站今天下午驚傳有人丟煙霧彈，導致煙霧瀰漫及有異味。（圖擷取自@7huuma社群平台「Threads」）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播