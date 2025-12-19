台北車站M7遭丟彈、煙霧瀰漫 網友目擊

台北車站M7出口外，有人丟擲煙霧彈。（記者方賓照攝）

今（19日）下午5點30分左右，台北車站板南線M7出口外驚傳爆炸聲，疑似為有人丟擲煙霧彈，造成1位年約40歲的男性民眾送醫，全案現由北市警中正一分局調查中。現場目擊民眾表示，聽到一聲爆炸聲，沒有火花，就是煙霧跟臭味，捷運的廣播則是說有火警。

1位網友在社群平台「Threads」發文表示，聽到一聲很像爆炸的聲音，有人不知道丟了什麼煙霧彈之類的，然後大家都跑下來，很嗆。並附上煙霧瀰漫的台北車站圖片，以及急忙查看狀況的捷運站站務人員。

同在搭捷運的網友留言，剛剛被卡在捷運經過台北車站過站不停，還聞到一股臭味，但車內廣播說是火警；也有網友說明名離M7、M8有段距離，就聞到有異味，然後才聽到警報聲，直接衝到出口；還有網友慶幸出差沒有在台北車站下車。有現場網友說當下人全都擠在一起，廣播也因為很吵雜聽不清楚，整個很混亂超無助。

台北車站今天下午驚傳有人丟煙霧彈，導致煙霧瀰漫及有異味。（圖擷取自@7huuma社群平台「Threads」）

