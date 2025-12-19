為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 社會

    聯聚建設涉超挖賣車位 董座一審判緩刑2年付公庫200萬

    2025/12/19 19:25 記者許國楨／台中報導
    台中地院今判聯聚董座有期徒刑8月，得易科罰金，緩刑2年。（資料照）

    

    有「中台灣豪宅一哥」之稱的聯聚建設，旗下台中七期的「聯聚瑞安」與「理仁柏舍」兩處建案，遭檢舉違法超挖地下室、疑似藉此增加並販售車位，案件曝光後，引發住戶與外界高度關注，台中地院今日一審宣判，聯聚董事長江韋侖遭判有期徒刑8月，得易科罰金，緩刑2年，並須向公庫支付200萬元，可上訴。

    本案源於2022年間，台中市議員陳淑華接到陳情召開記者會揭露，指控聯聚建設未依建照核定工程圖樣施工，地下停車空間疑嚴重超挖，恐影響建築結構與公共安全，台中地檢署調查後認定，江為實際負責人於2020年取得建照並動工後，為增加平面車位及車道空間以利銷售，指示營造人員改以未經核定的設計圖施工。

    檢調比對餘土處理完成勘查紀錄發現，「聯聚瑞安」原申報餘土6544立方公尺，實際卻送出16828立方公尺；「理仁柏舍」原申報11073立方公尺，實際送出18270立方公尺，兩案合計超挖達17481立方公尺，相關營造、監造人員明知未按圖施工，仍在勘查及申報文件上簽名用印，送交市府都發局備查，規避違規情形。

    檢方今年元月依偽造文書罪起訴江及營造、監造等9人，台中地院今下午宣判，依2個共同犯行使業務登載不實文書罪，各判江韋侖有期徒刑6月、4月，合併執行8月，得易科罰金，緩刑2年，並命其應向公庫支付200萬元；其餘8名營造、監造負責人及工地主任、工程人員，判2月至5月不等，均得易科罰金。

