    首頁 > 社會

    北車遭煙霧彈攻擊！目擊者曝疏散方式「超不妙」

    2025/12/19 18:59 即時新聞／綜合報導
    北捷板南線台北車站M7出口，今天下午5點24分驚傳有人扔擲煙霧彈。粉專「聲量看政治」小編剛好人在現場。他透露，現場是慢慢排隊疏散，人員四散、根本沒人引導，店內商家還在正常營運，「這樣疏散.....我覺得不妙」，他也質疑，要是真的發生恐怖攻擊怎麼辦？

    「聲量看政治」小編今日下午發文表示，他一下車馬上接獲北車捷運站全站廣播有火警，要求所有人疏散，但是廣播歸廣播，現場卻是慢慢排隊疏散的態勢，他質疑，如果是發生在北捷的北車站體，「這樣疏散……我覺得不妙。」

    他透露，當時現場狀況是一堆人四散各處，沒有人員引導，站體內的店家、便利商店營運依舊，他也忍不住批：「北捷跟台北市府吃屎吧。」他表示，想到東京「沙林毒氣事件」，「如果真的發生類似恐攻事件，我大概死在北車了。」

    台北市長蔣萬安稍早已表示，已經指示警察局、消防局務必用最快的速度釐清案情、逮捕嫌犯。他也嚴厲指出，任何在公共場所蓄意製造恐慌、傷害民眾的行為，「我們一定從重從速依法究責、絕不寬貸。」

