3位大法官迴避未參與評議 「不同意見書」只屬「聲明」

3位大法官蔡宗珍、楊惠欽及朱富美，不滿憲訴法修正案判違憲。（記者楊心慧攝）

立法院去年10月三讀通過憲法訴訟法修正案，規定參與評議大法官的人數不得低於10人，宣告同意違憲的人數不得低於9人，立法院民進黨團51位立委後續向憲法法庭提起憲法訴訟；憲法法庭今認定憲訴法修正案違憲，即日起失效，但有3位大法官蔡宗珍、楊惠欽及朱富美認為未合法組成的憲法法庭無效；憲法法庭書記廳廳長許碧惠今於記者會回應，憲法法庭判決對全國各機關及人民具有拘束力，不得僅因大法官人數不足即否定其行使職權之正當性。

依據憲法法庭官方記載，本件判決由5位大法官參與評議並同意主文，只有蔡彩貞對於憲訴法第5、6項中的違反權力分立原則，提出部分協同、部分不同意見書。

至於蔡宗珍、楊惠欽及朱富美等三位大法官對外提供的「不同意見書」，因3人於本案迴避而未參與評議，未列入官方記錄。亦即這份不同意見書只屬「聲明」的性質。

司法院今下午3時由憲法法庭書記廳廳長許碧惠、新聞及法治宣導處處長兼發言人吳定亞，於1樓多媒體簡報室召開記者會。憲法法庭今宣布，立法程序有明顯重大瑕疵，違背憲法正當立法程序，且違反憲法權力分立原則，均牴觸憲法，應自本判決公告之日起失其效力。

現場有媒體提問，針對總統賴清德公布憲法訴訟法新制已一年的時間，選在此時間點宣布違憲判決是否有其他考量？許碧惠指出，申請人於今年1月15日提出聲請，憲法法庭於今年5月14日決議受理，本案涉及受理要件、評議與評決門檻，以及是否違憲之實體審查事項，具高度重要性與爭議性。

許碧惠表示，有3位大法官表示拒絕參與評議，影響案件進行，本案歷經憲法法庭多次審議及說明會，於判決主文與理由充分討論後，由審判長依法於期限前指定今日為文本確認期日，整體流程均依審理進度及相關規定辦理。

針對3位大法官拒絕評議，有媒體質疑僅5位大法官即可作成判決，是否代表未來1至3位大法官都可做成判決？許碧惠回應，案件是否進行審理與宣判仍屬大法官審判核心事項，基於審判獨立，不便表示意見。

至於3位大法官質疑5位大法官所作判決無效，許碧惠說明，依憲法訴訟法第38條規定，憲法法庭判決對全國各機關及人民具有拘束力，判決理由第93段已說明，不得僅因大法官人數不足，即否定其行使職權之正當性；至於個別大法官對判決效力之立場無法代為說明。

司法院今下午3時由憲法法庭書記廳廳長許碧惠、新聞及法治宣導處處長兼發言人吳定亞召開記者會。（記者楊心慧攝）

