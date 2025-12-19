為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    夾帶「瘦瘦針」闖關被查獲！國籍空服員丟了工作、觸法送辦

    2025/12/19 17:09 記者劉信德／桃園機場報導
    空服員夾帶12盒「猛健樂瘦瘦針」闖關被查獲。（台北關提供）

    空服員夾帶12盒「猛健樂瘦瘦針」闖關被查獲。（台北關提供）

    近日外傳一名本國籍航空的空服員，違法夾帶「猛健樂（MOUNJARO）」針劑返台遭查獲，台北關發布新聞稿表示，確有查獲攜帶猛健樂案件，並呼籲勿攜帶瘦瘦針等產品入境。

    台北關說明，該案發生於114年12月間，一名本國籍機組員自日本東京執勤返國入境通關時，未依規定向海關進行口頭或書面申報，逕自選擇綠線（免申報檯）通關，經關員導引執行攔查後，在其託運行李中查獲大量未申報藥品。

    經清點，行李內共藏有猛健樂（MOUNJARO）皮下注射液12盒，其中包含5毫克劑量6盒、2.5毫克劑量6盒。猛健樂屬需醫師處方使用之藥品，主要用於第二型糖尿病治療，因具有抑制食慾、延緩胃排空、輔助體重控制等效果，在醫美與減重市場間被俗稱為「瘦瘦針」，需求大增。

    據了解，該名空服員除依違反藥事法送辦外，所屬航空公司亦已依內部規定予以解僱處分，並向全體員工發布內部公告，強調針劑係屬醫師處方用藥、限合法醫療院所施打，旅客/組員不得自行購買、攜帶或使用，以免影響公司形象及飛安紀律。

    台北關表示，旅客如未經許可攜帶藥品入境，涉違反藥事法規定，一經查獲，海關將依同法第82條規定移送司法機關偵辦，違法攜帶藥品將由法院宣告沒收，或由海關處分沒入。

    為避免民眾不諳法律而觸法，該關再次呼籲，旅客出國旅遊前務必先行了解所攜帶物品入境相關規定，切勿隱匿不報或心存僥倖。

    空服員夾帶12盒「猛健樂瘦瘦針」闖關被查獲。（台北關提供）

    空服員夾帶12盒「猛健樂瘦瘦針」闖關被查獲。（台北關提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播