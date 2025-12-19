夾帶「瘦瘦針」闖關被查獲！國籍空服員丟了工作、觸法送辦

空服員夾帶12盒「猛健樂瘦瘦針」闖關被查獲。（台北關提供）

近日外傳一名本國籍航空的空服員，違法夾帶「猛健樂（MOUNJARO）」針劑返台遭查獲，台北關發布新聞稿表示，確有查獲攜帶猛健樂案件，並呼籲勿攜帶瘦瘦針等產品入境。

台北關說明，該案發生於114年12月間，一名本國籍機組員自日本東京執勤返國入境通關時，未依規定向海關進行口頭或書面申報，逕自選擇綠線（免申報檯）通關，經關員導引執行攔查後，在其託運行李中查獲大量未申報藥品。

經清點，行李內共藏有猛健樂（MOUNJARO）皮下注射液12盒，其中包含5毫克劑量6盒、2.5毫克劑量6盒。猛健樂屬需醫師處方使用之藥品，主要用於第二型糖尿病治療，因具有抑制食慾、延緩胃排空、輔助體重控制等效果，在醫美與減重市場間被俗稱為「瘦瘦針」，需求大增。

據了解，該名空服員除依違反藥事法送辦外，所屬航空公司亦已依內部規定予以解僱處分，並向全體員工發布內部公告，強調針劑係屬醫師處方用藥、限合法醫療院所施打，旅客/組員不得自行購買、攜帶或使用，以免影響公司形象及飛安紀律。

台北關表示，旅客如未經許可攜帶藥品入境，涉違反藥事法規定，一經查獲，海關將依同法第82條規定移送司法機關偵辦，違法攜帶藥品將由法院宣告沒收，或由海關處分沒入。

為避免民眾不諳法律而觸法，該關再次呼籲，旅客出國旅遊前務必先行了解所攜帶物品入境相關規定，切勿隱匿不報或心存僥倖。

