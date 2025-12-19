台中暗夜驚魂！1小時內連2起機車自撞 18歲男殞命、下班騎士多處傷

趙男騎車自撞路邊公車候車亭。（民眾提供）

台中市18日深夜至19日凌晨接連傳出兩起機車自撞事故，短短不到一小時內，南屯與西屯區先後發生重大車禍，造成1死1傷，夜色中接連響起的撞擊巨響，讓不少民眾心驚不已。

首起事故發生在18日晚間11時25分，地點位於南屯區黎明路一段，18歲林姓男子與涂姓女友各自騎乘機車，女友後座還載著弟弟，3人準備前往沙鹿與友人會合，不料行駛途中，騎在前方的涂女突然聽見身後傳來一聲巨大撞擊聲，回頭一看，赫見男友連人帶車倒臥路旁，當場失去意識，嚇得情緒潰堤、放聲大哭。

救護人員趕抵時，林男已無呼吸心跳，緊急送往大慶中山醫院搶救，仍回天乏術，初步研判，林男疑因車頭重心不穩，偏右擦撞人行道邊緣石後自摔，再撞上路樹，造成致命傷害，經抽血檢驗確認無酒駕情形，現場亦未發現毒品跡證，詳細肇事原因仍待釐清。

然而悲劇尚未平息，約一小時後的19日凌晨0時36分，西屯區東大路一段再度傳出猛烈撞擊聲，23歲趙姓男子下班後騎車返家，途中不明原因偏離車道，機車高速衝向路邊公車候車亭，車頭瞬間粉碎、座墊噴飛，零件散落一地，巨響驚動附近住戶，趙男倒臥在人行道上，全身多處受傷，所幸送醫後暫無生命危險，確切原因將由鑑定單位調查釐清。

趙男機車車頭粉碎，零件散落一地。（民眾提供）

