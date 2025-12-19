點名檢察官林俊言「先射箭再畫靶」 黃景茂自認遭拷問：我很委屈

京華城弊案辯論，前北市都發局長黃景茂出庭。（記者田裕華攝）

台北地院審理京華城容積率等弊案，辯論程序今進入第5天。前都發局長黃景茂出庭為自己無罪答辯時，將砲口對準承辦檢察官林俊言，指控對方誤信證人說法、在約談過程中多次逼問認罪，甚至形容整段偵訊形同「拷問」、是「先射箭再畫靶」，強調自己遭不當追訴、深感委屈。

北院亦同時傳喚前副市長彭振聲、前總工程司邵琇珮等三名時任市府官員，就是否涉及圖利罪嫌展開論辯，上午由檢察官進行約兩小時的論告。

請繼續往下閱讀...

截至今日下午庭訊，由黃景茂進行無罪答辯。他表示，須先就檢察官的論告內容加以回應，並指出京華城案相關作業僅屬「研議」層次，係送交都委會依程序處理，與具有法律效力的「審議」不同。

黃景茂進一步指出，檢察官林俊言誤信前副市長林欽榮的證詞，才會將他轉列為被告並提起公訴，直言自己「非常委屈」。他回憶，去年9月9日遭廉政署約談時，林俊言告知已有「新事證」，可依辯護律師建議應訊；事後才得知，所謂的新事證，其實就是前都發局長林洲民及林欽榮的證詞。

黃景茂表示，尤其林洲民赴地檢署作證後，相關說法對案件造成嚴重誤導。他強調，林洲民與林欽榮雖同為歷任都發局長，但並未有任何業務交接，而在柯文哲市長任內，京華城案也未被列管。

說著說著，黃景茂語氣微慍，指林俊言去年約談時，一再逼問他是否願意認罪，而他則始終堅持捍衛清白。他強調，相信法官從9月13日的勘驗結果中，已可清楚辨別「研議」與「審議」在法律效力上的差異。

他並指，林俊言當時還建議他儘速聘請律師，讓他感覺對方「相當心急」，甚至指示書記官全程記錄筆錄，整段過程形同「拷問」，痛批檢方是「先射箭、再畫靶」，至今仍讓他難以釋懷。

針對圖利指控，黃景茂表示，局內同仁皆依法行政，從未對外施壓；京華城容積曾二度調整、最終降為28%，相關決定均依土地使用及法令程序辦理，與個人或特定對象間並不存在因果關係。

黃景茂也說，京華城案的適法性，包含邵琇珮與劉秀玲等人均認為並無違法，容積獎勵調降20%，本質上涉及的是對價性與價值判斷問題；他自己本身也不認識京華城公司任何人，包括沈慶京在內，任內公務員多年來始終奉公守法，亦從未收受任何不法回饋。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法