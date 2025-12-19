雲林人妻沉淪外遇！自白信懺悔肉體淫亂 「有錢有名又如何」

雲林一名人妻與建設商老闆發生婚外情。示意圖。（歐新社檔案照）

雲林縣一對夫妻結婚17年發生感情裂痕，前年12月丈夫發現妻子常早出晚歸，並抓包出軌證據。女方坦承與建設公司老闆婚外情，更發生4次關係，一度想回頭，曾自白「雖對方表明離婚就過戶土地，但有錢與名又如何？」，但最終沉淪。丈夫憤而提告，雲林地院日前裁定女方及小王需賠60萬元精神慰撫金，可上訴。

判決書指出，A男與B女2006年7月29日結婚，且育有兩名子女，就在兩人結褵17年後，2023年12月間A男發現，B女常早出晚歸且神色異常，更發現B女與建商老闆小王親密合照、情書，小王撰寫情書更表明「保證願意一生保護B女安全勿慮」、「認識你後所有經歷全發出來使用，所有成就因妳給我的愛所產生」等語言，發現妻子發生婚外情。

判決書指出，B女曾寫下信，一度向丈夫懺悔，「不止眼目犯了淫亂，肉體也犯了淫亂，求主、求阿公、阿姨赦免；對方是建設公司老闆，非常有錢，只要我離婚，土地馬上過到名下，幸好阿姨搶救我，因此回頭。有錢有名利又如何，最後得到的是沉淪」等語。

A男質問B女，妻子坦承有外遇事實，並發生至少4次性關係，且無回歸家庭意願，甚至B女更搞消失，在沒離婚情況下寧願拋家棄子小王同居，去年11月夫妻調解離婚，A男提告前妻及小王，求償100萬元精神撫慰金。

B女主張，丈夫長期言語霸凌、精神虐待，導致她罹患重度憂鬱，更有輕生傾向，婚後大部分都是自己帶小孩，還得靠教琴兼職，反觀丈夫少關心小孩，更被迫發生性行為，否認外遇，請求駁回。小王則主張，他只是B女友人，像父親般角色鼓勵她，A男提出的相關證據都是在B女被迫所寫，請求駁回告訴。

雲林地院認為B女行為違反夫妻間忠誠義務，另外小王更是侵害配偶權，審酌A男大學畢業，從事物流業、B女高職肄業，小王為建設公司老闆等身分、地位與加害程度，判B女及小王應賠償A男60萬元精神慰撫金，全案可上訴。

雲林地院裁定人妻、小王須賠60萬元精神慰撫金。（記者李文德攝）

