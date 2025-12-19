為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 社會

    驚悚!台中油罐車失控大暴走、彈飛撞牆 竟因司機「1動作」釀禍

    2025/12/19 16:22 記者許國楨／台中報導
    油罐車滑出加油站後發生碰撞。（民眾提供）

    油罐車滑出加油站後發生碰撞。（民眾提供）

    一輛台灣中油的油罐車今天（19日）在台中市龍井區的加油站卸完油後，突失控自行滑出站外暴衝，司機急忙在後方狂追約30公尺，卻不慎跌倒、頭部受傷，油罐車撞上中央分隔島、彈飛至對向人行道牆面才停下，幸未波及其他人車。

    經查，57歲游姓司機今天上午11時54分，駕駛油罐車前往向上路6段一處加油站補充油品，卸油作業結束後，游男取下輪擋準備上車離去，未料車輛在瞬間失去固定，開始沿著地勢滑動，當下車內並無任何人，形成「幽靈車」狀態。

    監視器顯示，油罐車先衝出加油站出口滑向馬路，猛烈撞擊中央分隔島後跨越至對向車道，再撞上人行道旁牆面，巨大的撞擊聲響讓附近民眾嚇壞，車輛隨後反彈回向上路6段停下，整個過程宛如失控鋼鐵怪獸橫衝直撞。

    而游姓司機眼見車子失控滑走，情急下在後方追趕，卻不慎跌倒造成頭部外傷，台中市消防局獲報派出3車5人到場，發現油罐車內無人，游男意識清楚，經初步包紮後送醫治療。

    而事故造成油罐車前擋風玻璃破裂、前輪扭曲變形，車頭嚴重受損，甚至卡著被撞斷的路樹樹枝，警方於下午1時45分完成拖吊與路面油汙清理，恢復全線通行；烏日分局呼籲，駕駛人停車時除應打入停車擋外並應一併使用手煞車，以免因地勢高低等因素造成車輛滑動，而危及其他用路人行車安全。

    肇事的油罐車。（民眾提供）

    肇事的油罐車。（民眾提供）

    油罐車頭嚴重受損，甚至卡著被撞斷的路樹樹枝。（民眾提供）

    油罐車頭嚴重受損，甚至卡著被撞斷的路樹樹枝。（民眾提供）

