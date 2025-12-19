為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    社會

    對6歲女童3度露鳥還問「要不要摸」 噁男強制猥褻重判3年8月

    2025/12/19 16:16 記者謝武雄／桃園報導
    黃姓男子在診所內對6歲女童3度露鳥，被法官重判3年8月有期徒刑。（記者謝武雄攝）

    家住桃園黃姓男子今年2月6日下午4點9分左右，在桃園區某復健診所進行物理治療時，竟於12分鐘內對6歲女童三度露出下體，甚至還問女童「要不要摸」，女童父親發現後報警。案經桃園地院審理，黃男辯稱露出下體是要給護理師檢查，但法官檢視監視系統、綜合女童供詞，依對未滿14歲女子犯強制猥褻罪，判處黃男有期徒刑3年8月，全案可上訴。

    黃男於庭訊時宣稱，沒有在廁所前對女童裸露下體，而在書櫃前裸露下體2次，是為了露給辦公室裡的護理師看、不是為了給女童看：但女童在法院審理中，對法官問及「妳去洗手的過程中，有無遇到什麼讓妳覺得不舒服的事情？」女童回應，黃男對著她摸小雞雞，還叫她摸，在椅子上、廁所前面都看到黃男露下體。

    法官查看監視錄影系統，黃男的確對女童3度露出下體，認為女童與黃男並不認識、不可能故意陷害，且女童家長也沒有提出附帶民事賠償，並非為請求民事賠償而誣陷被告，黃男所為係猥褻行為，並違反女童意願且侵害女童之性自主決定權。審酌黃男為智慮成熟之成年人，明知女童案發時未滿7歲、心智發育尚未臻健全，對於性自主能力及身體自主判斷能力均尚未成熟，黃男竟為一己私慾對女童為猥褻行為，影響女童身心、人格健全發展及日後對於兩性關係之認知。

    參酌被告犯後否認強制猥褻犯行，無法取得女童及家長之諒解而達成調解、和解，併參以其犯罪動機、目的、手段、所生損害，判處黃男有期徒刑3年8月。

