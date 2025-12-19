為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    憲法法庭癱瘓1年復活！張育萌感嘆：行憲紀念日前最好的禮物

    2025/12/19 16:48 即時新聞／綜合報導
    台灣青年世代共好協會理事長張育萌。（資料照）

    台灣青年世代共好協會理事長張育萌。（資料照）

    憲法法庭今（19）日做出114年憲判字第1號判決，判定「憲法訴訟法修正案」的立法程序存在明顯重大瑕疵，違背憲法正當立法程序及憲法權力分立原則，因此宣告該修法內容牴觸憲法，自判決公告日起正式失其效力。對此，台灣青年世代共好協會理事長張育萌感嘆，這可能是行憲紀念日前，憲法法庭給台灣最好的禮物了吧。

    張育萌今以「憲法法庭終於自救，114 年度憲判字第1號判決，憲法法庭正式復活！」為題在臉書發文表示，憲法法庭認為，憲法和增修條文對於大法官要如何行使職權是「保持沉默的態度」，沒有規定要依據法律來做。這使大法官可以不受黨派和政治影響，獨立客觀宣告憲法意涵。假如《憲法訴訟法》會導致大法官行使職權被封鎖或阻礙，就會違反憲法意旨。在這樣的情況下，大法官就不應該受到拘束。

    張育萌指出，修法後《憲法訴訟法》的法條就是要被審查的內容，當然這些法條就不能拿來當審查的程序規定。否則，如果大法官認為修法後的《憲法訴訟法》違憲，又要用這部法的程序來綁住自己，那不就是遵守違憲的法條嗎？會進入鬼打牆的邏輯。

    張育萌續指，如果大法官一直拒絕參與評議，會導致其他大法官行使職權「被阻止或妨礙」，那拒絕參與的大法官也不該被計入「現有總額」。目前8位大法官中，有3位大法官持續拒絕參與評議。憲法法庭認為這是「極端例外而且不得已的情況」，將拒絕評議的大法官從現有總額中扣除。3位大法官分別是蔡宗珍、楊惠欽與朱富美，也已提出不同意見書。他最後感嘆，這可能是行憲紀念日前，憲法法庭給台灣最好的禮物了吧。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播