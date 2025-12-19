憲法法庭癱瘓1年復活！張育萌感嘆：行憲紀念日前最好的禮物

台灣青年世代共好協會理事長張育萌。（資料照）

憲法法庭今（19）日做出114年憲判字第1號判決，判定「憲法訴訟法修正案」的立法程序存在明顯重大瑕疵，違背憲法正當立法程序及憲法權力分立原則，因此宣告該修法內容牴觸憲法，自判決公告日起正式失其效力。對此，台灣青年世代共好協會理事長張育萌感嘆，這可能是行憲紀念日前，憲法法庭給台灣最好的禮物了吧。

張育萌今以「憲法法庭終於自救，114 年度憲判字第1號判決，憲法法庭正式復活！」為題在臉書發文表示，憲法法庭認為，憲法和增修條文對於大法官要如何行使職權是「保持沉默的態度」，沒有規定要依據法律來做。這使大法官可以不受黨派和政治影響，獨立客觀宣告憲法意涵。假如《憲法訴訟法》會導致大法官行使職權被封鎖或阻礙，就會違反憲法意旨。在這樣的情況下，大法官就不應該受到拘束。

請繼續往下閱讀...

張育萌指出，修法後《憲法訴訟法》的法條就是要被審查的內容，當然這些法條就不能拿來當審查的程序規定。否則，如果大法官認為修法後的《憲法訴訟法》違憲，又要用這部法的程序來綁住自己，那不就是遵守違憲的法條嗎？會進入鬼打牆的邏輯。

張育萌續指，如果大法官一直拒絕參與評議，會導致其他大法官行使職權「被阻止或妨礙」，那拒絕參與的大法官也不該被計入「現有總額」。目前8位大法官中，有3位大法官持續拒絕參與評議。憲法法庭認為這是「極端例外而且不得已的情況」，將拒絕評議的大法官從現有總額中扣除。3位大法官分別是蔡宗珍、楊惠欽與朱富美，也已提出不同意見書。他最後感嘆，這可能是行憲紀念日前，憲法法庭給台灣最好的禮物了吧。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法