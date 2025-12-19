小王當街19刀刺死人妻 國民法官一審判無期、褫奪公權終身

蔡女中刀倒臥血泊，見義勇為的路人拿起三角錐檔放避免她遭汽機車輾過。（資料照）

台北市宿姓男子與已婚的被害人蔡姓女子曾為情侶，兩人時隔20多年後取得聯繫，並再發展為男女朋友長達一年；但宿男不滿遭提分手，去年在內湖區當街持刀猛刺19刀，蔡女遇襲逃跑不及，緊急送醫途中宣告不治。士林地方法院國民法官庭今上午9時30分開庭，經評議後下午宣判，處無期徒刑，褫奪公權終身。

起訴指出，宿男去年11月25日上午即在蔡女的住家外埋伏，下午1時許見蔡女現身後上前談判，但雙方在騎樓講沒兩句，宿男就持在網路購買的彈簧刀刺殺蔡女19次，直至見對方倒臥血泊才作罷。隨後，宿男也拿刀自殘，但傷勢極淺；救護車經目擊民眾通報趕抵現場，宿男當下仍逗留抽菸，該民眾遂向到場員警指認。

請繼續往下閱讀...

檢警調查，宿男有暴力傾向，蔡女生前曾經報案指控宿男至少2度對她暴力相向，毆打成傷，蔡女曾指控傷害，前年3月蔡女曾向丈夫訴苦，不想再與宿男有瓜葛；但宿男死纏爛打，要與蔡女相約談判。

同年7月蔡女在美容院剪髮，宿男等得不耐煩，2人事後在宿男的住處吵架，宿對蔡女掐頸、推出家門，蔡手機掉在屋內，宿男也不讓她拿，關門將手機摔壞。

同年9月，2人又到宿的住處談判，宿又伸手掐蔡的頸部，要求交出手機打電話給蔡的丈夫，蔡女不願意，躲到廁所，宿男拉著蔡的頭髮去撞地板，還出言恐嚇。蔡女多次昏去醒來，直到宿力竭才讓她離開，之後又打電話辱罵她「賤女人比妓女還不如」。蔡女報警提告，法院判決宿男拘役100日確定。

宿男卻變本加厲，去年11月15日持刀埋伏蔡女住處外刺殺19刀致死，胸部、背部都有致命刀傷，宿男犯後再揮刀自劃，但傷勢僅是淺表的皮肉傷。

全案移審士院後將採國民法官參與審判制審理，今上午9時30分排定開庭進行審理程序，經評議後決定下午宣判，判處無期徒刑、褫奪公權終身。

☆民眾如遇同居關係暴力情形，可撥打113保護專線，或向各地方政府家庭暴力防治中心求助。☆

自由電子報關心您︰自殺不能解決問題，勇敢求救並非弱者，社會處處有溫暖，一定能度過難關。

安心專線：1925

生命線協談專線：1995。

張老師專線：1980

