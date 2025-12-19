運將持玩具手榴彈搶銀樓 吐露欠地下錢莊錢才犯案被判6月

戴姓計程車運將10月持玩具手榴彈搶走銀樓內2條金項鍊。基隆地院審結，依搶奪罪判他6月徒刑。（記者林嘉東翻攝）

計程車運將戴姓男子10月持玩具手榴彈，搶奪基隆市某銀樓2條、合計價值台幣25萬餘元金項鍊。基隆地檢署上月依搶奪罪嫌起訴他。法院審理時，戴男坦承犯行，並供稱是因為積欠地下錢莊債務，才鋌而走險；法官審酌他犯後態度良好，依搶奪罪判他6月徒刑。

基隆市57歲戴姓男子於10月24日晚上7點20分，持玩具手榴彈走進基隆市一家銀樓，搶走櫥窗內2條分別1兩、7錢重的黃金項鍊，合計價值25萬餘元。戴男得手後逃逸，不到半小時就被轄區基隆市警一分局忠二路派出所逮到依強盜罪嫌送辦。

檢方認定，戴男戴口罩進入銀樓後，把玩具手榴彈放在櫃檯桌上，進入櫥窗內搶走2條金項鍊，僅推開女店員，發生短暫接觸，未達到讓女店員有「不能抗拒」的程度，上月依搶奪罪將他起訴。

法院審理時，戴男坦承犯行，並稱是因為積欠地下錢莊債務，無力償還才鋌而走險搶銀樓；法官審酌戴犯後態度良好，且所搶2條金項鍊2條，已發還銀樓，依搶奪罪判處6月徒刑，得易科18萬元罰金。

