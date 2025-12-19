為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    憲法訴訟法修正案判決今下午3時出爐 憲法法庭有望復活

    2025/12/19 14:54 記者楊心慧／台北報導
    憲法訴訟法修正案判決今下午3時將出爐。（記者楊心慧攝）

    憲法訴訟法修正案判決今下午3時將出爐。（記者楊心慧攝）

    憲法法庭繼任7位大法官人事案，兩度遭藍白立委杯葛，目前僅有8位大法官，因憲法訴訟法新制去年底三讀，規定參與評議、判決不得低於10人，至今憲法法庭逾1年未做出判決；司法院日前公布行事曆，今天將有新判決出爐，憲法法庭宣布今天將為憲法法庭114年憲判字第1號判決「憲法訴訟法修正案」，記者會預計下午3時開始。

    賴清德總統兩波各提名7名大法官人選，全遭立院藍白封殺，目前大法官僅有8人，從去年10月28日宣判的「113憲判字11號」判決的擬制遺產課稅案至今，已逾一年未做出任判決。

    憲法法庭截至今年12月1日的最新總計，共受理96件案件，分為兩大類，包括法規範憲法審查、統一解釋法律及命令案。

    《憲法訴訟法》攸關憲法法庭運作，有可能下午3時將對憲法訴訟法做出違憲與否判決，法界人士分析，大法官目前只有8人，不符「參與評議之大法官人數不得低於10人。作成違憲之宣告時，同意違憲宣告之大法官人數不得低於9人」要件，憲法法庭很可能大復活。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播