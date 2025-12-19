憲法訴訟法修正案判決今下午3時出爐 憲法法庭有望復活

憲法訴訟法修正案判決今下午3時將出爐。（記者楊心慧攝）

憲法法庭繼任7位大法官人事案，兩度遭藍白立委杯葛，目前僅有8位大法官，因憲法訴訟法新制去年底三讀，規定參與評議、判決不得低於10人，至今憲法法庭逾1年未做出判決；司法院日前公布行事曆，今天將有新判決出爐，憲法法庭宣布今天將為憲法法庭114年憲判字第1號判決「憲法訴訟法修正案」，記者會預計下午3時開始。

賴清德總統兩波各提名7名大法官人選，全遭立院藍白封殺，目前大法官僅有8人，從去年10月28日宣判的「113憲判字11號」判決的擬制遺產課稅案至今，已逾一年未做出任判決。

請繼續往下閱讀...

憲法法庭截至今年12月1日的最新總計，共受理96件案件，分為兩大類，包括法規範憲法審查、統一解釋法律及命令案。

《憲法訴訟法》攸關憲法法庭運作，有可能下午3時將對憲法訴訟法做出違憲與否判決，法界人士分析，大法官目前只有8人，不符「參與評議之大法官人數不得低於10人。作成違憲之宣告時，同意違憲宣告之大法官人數不得低於9人」要件，憲法法庭很可能大復活。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法