為22元車資險害命！猛推台鐵站務員落軌 嫌認「犯下大錯」

陳男被依殺人未遂罪嫌送辦，檢方聲押禁見獲准。（資料照）

台鐵台中五權站站務員遭推落鐵軌的驚悚案件，今（18）日於台中地院首度開庭，39歲陳姓街友被控僅因逃票22元與站務員發生爭執，竟在列車即將進站之際，狠心將對方推下月台，差點釀成當場奪命的悲劇。庭上，陳男否認有殺人意圖，辯稱「太緊張不是故意」，但也坦承「知道自己犯下大錯」。

檢方起訴指出，今年10月6日下午3時許，陳男無票闖入台鐵五權站南下月台，遭張姓站務員發現攔查，雙方短暫對話後，陳男情緒突然失控，趁站務員站在月台警戒線附近時，猛力推撞，導致張失去重心，從約115公分高的月台邊緣摔落鐵軌，當場造成多處閉鎖性及粉碎性骨折。

請繼續往下閱讀...

更驚險的是，案發當時北上列車正接近進站，若張姓站務員未能及時閃避，後果恐不堪設想，檢方強調，監視器畫面清楚拍到陳男以手肘及全身力量推撞，非單純拉扯或意外跌落，認定其對可能死亡結果具有「不確定故意」，因此依殺人未遂罪嫌起訴。

今天庭訊中，陳男領有身障手冊，在法庭上以「法官大人」相稱，一度辯稱站務員是「自己踩空掉下去」，但在法官追問下又改口承認曾出手推人，表示當下太緊張、害怕爭執升高，並不知道列車即將進站，否認有殺人動機。

公設辯護人則指出，陳男不否認推人事實，但是否具備殺人主觀犯意，仍有爭執空間，法官最後整理兩大爭點，包括陳男是否具殺人未遂的不確定故意，以及其精神狀況是否符合刑法第19條第2項辨識能力減弱而得以減刑，將擇期再審。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法