    好爸爸假面崩解！台中男每天送小孩上學 竟是中部大毒販

    2025/12/19 14:30 記者許國楨／台中報導
    警方查扣大量毒咖啡包。（警方提供）

    好爸爸假面崩解！台中市38歲李姓男子每天清晨騎車載就讀國小的孩子上學，返家後卻立刻反鎖房門、拒絕任何人靠近，不僅在社區大樓內設立毒咖啡包分裝基地，還吸收少年跑腿販毒，台中地檢署認定李男涉嫌製造、分裝並販賣毒品，全案近日偵結起訴。

    經查，李男與妻小承租大里區一處社區大樓居住，卻長期獨占其中一間房間，不僅上鎖，還禁止妻子開門查看，家人半年來只知道房內「整天開窗、電扇狂吹」，卻從未想過竟是毒品製作分裝現場。

    刑事局中部打擊犯罪中心第六隊長詹明佳今天說明案情指出，該隊日前接獲情資後，與台中市警局組成專案小組，歷經蒐證，發現李男以住宅掩護，將毒品原料卡西酮加工、分裝成市面流通的「毒品咖啡包」，交由吸收的2名少年對外販售牟利，為避免製毒異味引人注意，他刻意開窗並以強力電扇將氣味吹散，企圖規避外人察覺。

    今年6月11日清晨警方持搜索票上門查緝，趁他出門準備載小孩上學時，在樓梯間將他攔下，隨後進入屋內當場查獲馬力歐包裝毒咖啡1448包、半成品咖啡包303包，以及卡西酮原料、封膜機、磅秤、攪拌器等大量製毒與分裝器具，另起出K他命、依托咪酯、K菸等毒品，初估市值逾百萬元。

    李男妻小此時才震驚得知，家中竟暗藏毒品工廠，而李男白天是「接送孩子好爸爸」，私下卻是中部地區大毒販，反差強烈，全案詢後依毒品罪嫌送辦後，檢方聲押李男獲准，並於近日偵結起訴。

    ☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆

    李姓男子每天送小孩上學，沒想到竟在家中分裝毒品販售，警方日前搜索送辦。（警方提供）

    警方查扣毒品分裝工具。（警方提供）

