販毒被逮喊「我是買家」又扯壯陽藥 法官打臉重判11年6月

彰化縣許姓男子兩度販賣安非他命給黃男，獲利1萬6千元，被警送辦並遭檢方起訴，該案審理時，許男矢口否認犯行，還辯稱對方拿「壯陽藥」抵債，並非安非他命，但彰化地方法院根據，黃男的供詞和雙方交易的監聽譯文，認定許男犯毒事證明確，重判11年2月徒刑。

該案許男之所以落網，係買家黃男向警方檢舉，他供稱前年1月6日、7日，付1萬元、6千元買安非他命2次，雙方約在和美鎮的市區交貨。警方逮捕許男，兩人出現「狗咬狗」的情況。許男供稱，黃男因欠他錢，想以「瑪卡」、「犀利士」抵債，經他同意，兩人才交貨。

但該案進入法院審理，被告許男改口說，是他向對方買K他命及咖啡包，因他不夠錢，才再約第二次給錢，但他拿到毒品後發現品質不如預期，就把所有毒品還給對方。

證人黃男於警詢、偵查及審理中的證詞，交易事實（時間、地點、毒品種類、價格數量）前後大致吻合，這些譯文與證人證詞綜合判斷，已可證明被告兩次販毒犯行。兩次交易均有明確對價（6000元與10000元），無證據證明被告是「原價轉讓」的情況下，被告從中賺取價差、牟取利益的意圖。

但法官仔細檢相關通訊譯文，發現雙方在約定見面時，使用「我打給那個…」、「你等我，我馬上弄」、「那個啦…可能不要了」等語，並在簡短對話後即迅速約定見面地點，完全避談具體物品名稱。法官認為，這種對話模式與實務上毒品交易為規避查緝而使用的暗語、默契溝通特徵相符。

法院審酌被告販賣第二級毒品，嚴重危害國民健康與社會治安，且犯後始終否認犯行，態度不佳，所辯理由反覆，因此分別從重量刑。兩次販毒犯行，各判處有期徒刑10年6月及10年10月，應合併執行11年2月，並宣告沒收販毒所得的1萬6千元。

