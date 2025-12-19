被指「破壞藍白合」 金溥聰求償蔡正元、陳文茜600萬元遭駁回

法院審理認為，「藍白合」關乎政黨整合與政黨輪替，屬高度公共議題，媒體與公眾有知情權，雖被告方無法完全證明所有細節，但查證程序已達有相當理由確信為真實的程度，且金溥聰身為資深政治人物，對負面評價應有較高的退讓義務，因此駁回請求。（記者劉詠韻攝）

前總統馬英九重要幕僚金溥聰，於總統大選期間擔任侯友宜競選辦公室執行長，因不滿蔡正元與節目主持人陳文茜指控他操弄「假民調」、破壞藍白合作，因此提起民事訴訟，向蔡、陳二人求償共計600萬元。台北地方法院歷經一年審理，認為政治人物進入公共領域，名譽權需對言論自由有較高程度退讓，言論涉及重大公共利益，屬合理評論範圍，今上午駁回全部請求，全案可再上訴。

金溥聰主張，陳文茜於2024年1月14日主持政論節目《文茜周報》，邀請蔡正元擔任嘉賓期間，談及他以美式初選、捏造民調、開除異議者等方式，刻意破壞藍白合作。金指出，蔡正元從2023年至2024年1月間，不僅透過臉書轉載陳文茜評論，並以「怪人」、「自私又懷鬼胎」、「鬼才」等字眼形容他；在《麥玉潔辣晚報》稱其發動宣傳攻擊馬英九，造成總統敗選；以及在三立電視節目中指其「狼心狗肺」等，均對其名譽造成損害，要求連帶賠償約300萬元。

陳文茜則反駁，作為節目主持人，她僅提供平台，對蔡正元發言未表示附和或肯定，且發言未直接點名金溥聰；此外，私人對話外流並非本意，不應構成共同侵權。蔡正元也抗辯，金溥聰作為競辦執行長，其行為涉及重大公共議題，評論應受言論自由保障；所謂「假民調」、「破壞藍白合」等，是基於當時媒體報導與民調差異的合理推論；至於「怪人」、「狼心狗肺」、「垃圾」等字眼，僅為評論其選舉策略，並非單純損害名譽。

法院審理認為，「藍白合」關乎政黨整合與政黨輪替，屬高度公共議題，媒體與公眾有知情權，雖被告方無法完全證明所有細節，但查證程序已達有相當理由確信為真實的程度，且金溥聰身為資深政治人物，對負面評價應有較高的退讓義務；蔡正元言論多屬主觀意見或基於事實的合理評論，亦難認有惡意。

此外，法院認為陳文茜僅提供節目平台，對蔡正元言論無制止義務，且私人對話被外流非其本意，不構成共同侵權；對於蔡正元使用「狼心狗肺」、「垃圾」、「Nothing」等激烈用語，法院亦強調應觀察言論前後脈絡，此為針對金溥聰選舉策略的負面評價，而非單純的人身攻擊，判決敗訴。

