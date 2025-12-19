真實版神雕俠侶！休假警官街頭逮車手 妻子全程蒐證阻詐300萬

雲林縣警局科偵隊代理隊長劉丁心中斷休假逮捕車手，成功阻詐。（圖由警方提供）

真實版神雕俠侶上演？雲林縣警局科偵隊代理隊長劉丁心與妻子日前休假晚間飯後返家時，接獲情資指詐團車手將與被害人面交，夫妻倆合作無間，劉在街頭逮捕楊姓歹徒，其妻也為丈夫錄影蒐證，成功攔阻300萬元現金落入不肖歹徒手中。縣警局表示，嫌犯經訊後裁定羈押，更將向上溯源，持續追查。

警方表示，雲林1名女子日前遭「網路交友投資詐騙」，詐團成員假冒高收入形象，先前已2次面交共270萬現金，後又以土地貸款300萬元現金準備第3度面交。警局刑警大隊科偵隊代理隊長劉丁心當時休假，晚間與老婆外出用餐後正要返家，接獲情資得知被害人將與車手3度面交，立即向雲林地檢署檢察官廖易翔通報，中斷休假趕赴現場。

劉丁心表示，抵達面交現場時，發現車手已進入被害者車內收取300萬元現金，由於當時情況緊急立即衝入車內，將車手拖下車壓制逮捕，而同行的妻子則在旁全程用手機錄影協助蒐證，全案將楊嫌依詐欺及洗錢防制法等罪嫌移送地檢署偵辦，經訊後向法院聲請羈押獲准。

縣警局長黃富村表示，肯定劉員臨場反應迅速也高度讚許其妻臨危不亂、主動協助蒐證，該案已向上溯源，持續追查中。

