    駕駛「閃光」失控！ 基隆市區傳逆向對撞事故

    2025/12/19 13:09 記者林嘉東／基隆報導
    基隆市陳姓男子昨天傍晚駕車行經基隆市成功一路時，失控駛入對向車道，與唐姓男子駕駛的車發生對撞，2車車頭嚴重毀損。（記者林嘉東翻攝）

    基隆市陳姓男子昨天傍晚駕車行經基隆市成功一路時，失控駛入對向車道撞及2部車輛，還好僅造成車損，未傷及用路人。警方獲報趕抵，陳男自稱他因為有嚴重閃光，看到遠光燈後出現視力模糊，才失控駛入對向車道肇事；警方確定他未毒駕與酒駕，車上也未發現俗稱喪屍煙彈的「依托咪酯」後，將陳男依違反道路交通管理處罰條例對陳開罰900元。

    昨天傍晚6時許，基隆市警一分局忠二路派出所獲報，仁愛區成功一路全聯量販店前，發生一起轎車逆向駛入對向車道，與來車對撞嚴重事故，造成2車車頭嚴重受損，2車「卡」在一起動彈不得。警方獲報趕抵，45歲陳姓男子沿著成功一路開往安樂路一段，行經肇事路段時，逆向駛入對向車道，撞上47歲唐姓男子的車後，再往後推擠撞及跟在唐男車後、19歲許姓男子駕駛的車輛，一共造成3輛車連連碰撞事故。還好駕駛均未受傷，意識清楚。警方隨後為陳男等3名駕駛酒測，測得酒測值均為每公升0毫克。

    由於基隆市近來6天內接連發生2件毒駕致死案，造成2名年長者死亡。基隆市警察局當晚即啟動擴大臨檢勤務，針對重要路口、高風險時段與處所，主動實施攔檢盤查，透過高強度執法提高嚇阻效果，力求在第一時間發現、制止毒駕行為，避免憾事再次發生。警方昨天確定陳男未酒駕後，查看他車上未發現俗稱喪屍煙彈的「依托咪酯」與毒品氣味，且陳男描述肇事經過，也都侃侃而談，未出現吸毒後意識不清等症狀。

    陳告訴警方，他有嚴重閃光，事故當時他駕車返家，行經事故路段時，看到突來的遠光燈後，突然眩光，出現視力模糊，看不到前方道路，才會失控駛入對向車道肇事；警訊後，將陳男依違反道路交通管理處罰條例開罰900元罰鍰。

